Les meilleurs films de Kurt Russell et comment les regarder

Il y a plus de 50 ans, Kurt Russell a figuré dans certains des titres les plus précieux du cinéma. De tous ces personnages badass dans des films comme Escape From New York et Big Trouble in Little China à des comédies romantiques hilarantes et intemporelles comme Overboard, et même des films d’aventure de science-fiction comme Stargate, il y a beaucoup de choix quand on pense aux meilleurs films de Kurt Russell . Et bien que beaucoup d’entre nous aient vu le meilleur de l’ancien enfant acteur devenu héros d’action, il y en a qui n’ont pas vu le meilleur travail de l’homme ou qui n’en ont peut-être pas vu depuis des années.

Heureusement pour tout le monde (moi y compris), j’ai dressé cette liste (qui est à peu près aussi définitive que possible) des meilleurs films de Kurt Russell, où vous pouvez les diffuser, les louer ou les acheter numériquement, et acheter des copies physiques pour ces redoutables du monde dans lequel les services de streaming sont laissés pour compte. Il y a beaucoup à aborder ici, alors commençons.