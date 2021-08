Les meilleurs films de Maggie Smith et comment les regarder

in

Parc Gosford (2001)

En tant que dernier élément de cette liste, Gosford Park est un film de comédie noire satirique qui suit l’histoire d’un riche Britannique et d’un producteur américain, ainsi que de leurs serviteurs, qui se réunissent pour un week-end de tournage à Gosford Park, mais un meurtre se produit, et le reste de leur supposé week-end amusant se transforme en enquête.

Tout d’abord, il s’agit d’un complot classique de meurtre et de mystère, avec de nombreux rebondissements amusants, presque comme une sorte de situation à couteaux tirés. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ceux-ci, à mon avis. Deuxièmement, la distribution qui accompagne ce film est également exceptionnelle, avec des personnes comme Helen Mirren, Eileen Atkins, Alan Bates et tant d’autres aux côtés de Maggie Smith. Troisièmement, Maggie Smith a reçu une autre nomination aux Oscars pour son rôle dans ce film en tant que Constance, comtesse de Trentham, vous savez donc qu’elle va être incroyable dans ce film. Essayez-le si le meurtre et les mystères sont votre truc.

Louez Gosford Park sur Amazon.