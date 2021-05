Les meilleurs films de Michael B.Jordan et comment les regarder

Pasteur Brown (2010)

Le pasteur Brown suit Jessica (Salli Richardson), une danseuse exotique qui devient le pasteur de l’église de son père lorsqu’il tombe malade. Prendre le contrôle de l’église aide Jessica à grandir et à renouer avec son fils adolescent Tariq (Michael B. Jordan). Cependant, tout le monde n’est pas content de voir Jessica reprendre l’église. Le casting du pasteur Brown comprend également Keith David, Nicole Ari Parker, Tasha Smith, Michael Beach, Monica, Tisha Campbell-Martin, India.Arie et Ernie Hudson.

Rockmond Dunbar a dirigé le pasteur Brown. C’est un film fait pour la télévision qui a fait ses débuts sur les films Lifetime Made for TV et les films à vie ont un certain ton et une certaine qualité. Certaines personnes les aiment, et d’autres … pas tellement, alors le pasteur Brown ne sera certainement pas la tasse de thé de tout le monde. Cependant, c’est l’un des premiers films de Michael B.Jordan, donc si vous êtes fan, vous voudrez peut-être vérifier celui-ci.

