Les meilleurs films de Natalie Portman et comment les regarder

Annihilation (2018) (location Amazon)

En tant que dernier élément de cette liste, nous examinons à nouveau le monde de la science-fiction. Dans Annihilation, Natalie Portman dépeint Lena, une scientifique qui dirige un groupe d’explorateurs dans “The shimmer”, une mystérieuse zone de quarantaine remplie de plantes et d’animaux mutants causés par une présence extraterrestre.

Pour moi, c’est un péché que ce film ait été une bombe au box-office. Il y avait tout ce dont un des meilleurs films de science-fiction aurait besoin. Il y avait une intrigue incroyable, des visuels hors du commun, un jeu d’acteur impressionnant et un casting de stars, avec des acteurs comme Thor: Tessa Thompson de Ragnarök, Oscar Issac de Star Wars et bien d’autres, et Natalie Portman était parfaite en tant qu’actrice principale d’Annihilation. Bien qu’il soit dommage qu’il n’ait pas bien marché au box-office, au moins maintenant nous pouvons lui donner les éloges qu’il mérite en le louant. Sérieusement, si vous aimez la science-fiction et l’horreur, Annihilation est parfait pour vous.

Louez Annihilation sur Amazon.