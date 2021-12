Les meilleurs films de Noël alternatifs (qui ne sont pas Die Hard)

Frederick Blichert / Autorité Android

Si vous avez passé beaucoup de temps en ligne, vous êtes probablement au courant du débat sur la question de savoir si Die Hard est un film de Noël. Dans la foulée du débat Die Hard, il y avait l’affirmation selon laquelle L’arme fatale est aussi un film de Noël. Les deux films se déroulent à Noël, et ils abordent certainement certains thèmes de Noël – mais ils ne sont guère seuls. Alors, quels autres films de Noël alternatifs méritent une place parmi les classiques comme It’s a Wonderful Life, Miracle on 34th Street, A Charlie Brown Christmas ou Home Alone ?

Ci-dessous, vous trouverez 10 de nos films de Noël alternatifs préférés pour mélanger un peu les choses en cette période des fêtes. Alors versez du lait de poule, procurez-vous une assiette de biscuits de Noël et savourez. Et si vous n’êtes pas d’accord avec l’un de ces choix, eh bien, cela fait partie du plaisir, n’est-ce pas ? Bonnes vacances et bon visionnage !

Les 10 meilleurs films de Noël alternatifs

Allez (1999)

L’histoire d’une affaire de drogue qui a mal tourné, la comédie policière de 1999 Go est racontée sous plusieurs angles lors d’une veille de Noël fatidique. Des vedettes de feuilleton, des agents des stupéfiants, des briseurs de mariage à Las Vegas, des commis d’épicerie fauchés et des petits agents de la force se heurtent dans ce classique culte qui ne concerne pas uniquement les vacances, mais présente tous leurs attributs familiers. Les années 90 ont vu beaucoup de contrefaçons inférieures à la normale de Pulp Fiction et de son format de scénario interconnecté, mais peu ont réussi à sortir de l’ombre de Tarantino de manière aussi approfondie et engageante que Go.

Écrit par Shane Black, qui a pris l’habitude de tourner ses films policiers à Noël depuis L’arme fatale, Kiss Kiss Bang Bang était également le premier réalisateur de Black. C’était aussi une sorte de réinitialisation de carrière pour Robert Downey Jr., avant qu’il ne devienne Iron Man. Un petit escroc décroche accidentellement un rôle dans un film hollywoodien en fuyant les flics. À partir de là, il est plongé dans un monde miteux de complot, de meurtre et de show-business alors que lui, un détective privé, et son amour d’enfance s’enfoncent plus profondément dans ce film noir sombre, hilarant et intelligent.

Places de commerce (1983)

Peut-être l’une des entrées les plus conventionnelles de cette liste, Trading Places est une brillante comédie qui puise dans l’esprit de Noël avec sa version mise à jour du prince et du pauvre. Un sans-abri et un courtier de Wall Street échangent des places dans le cadre d’un pari élaboré. Mais lorsque les deux principaux comprennent ce qui se passe, ils travaillent ensemble pour renverser la vapeur sur les deux hommes riches tirant leurs ficelles, et tout cela se passe à l’approche de Noël. Trading Places est un commentaire social amusant qui met à part les inégalités sociales tout en nous rappelant que nous ne sommes pas si différents lorsque vous nivelez les règles du jeu.

Le prequel d’Alien Prometheus est l’un des ajouts les plus récents au discours « X est en fait un film de Noël ». Dans une scène, le capitaine du navire, Janek décore un arbre de Noël. La scène de Noël est certes brève, mais n’oublions pas les thèmes du film. Il y a quelque chose de carrément biblique dans l’histoire des humains aux prises avec nos origines. L’équipage du Prométhée est en voyage vers une sorte de jardin d’Eden intergalactique, dans l’espoir de découvrir notre créateur. Il y a même une sorte de naissance vierge sanglante – d’accord, le personnage d’Elizabeth Shaw n’est pas vierge, mais l’extraterrestre qu’elle « naît » n’est pas exactement conçu par des moyens traditionnels. La suite Alien : Covenant poursuit ces préoccupations thématiques avec une parabole rappelant l’Arche de Noé.

P2, comme Trading Places, a une prétention assez simple à être un film de Noël. Il se déroule explicitement la veille de Noël, avec à la fois le stress et les joies des vacances au cœur de ses thèmes centraux. En tant que film d’horreur claustrophobe, cependant, il figure rarement en tête de liste des films de Noël, et c’est un film d’horreur franchement sous-estimé plus généralement, ce qui lui vaut une place ici sur notre liste de films de Noël alternatifs. Lorsque la femme d’affaires Angela reste au travail tard le soir de Noël, elle se retrouve la dernière personne au bureau. Alors qu’elle sort sa voiture du parking souterrain pour se précipiter chez sa famille, elle se retrouve enfermée dans le garage de l’immeuble avec un agent de sécurité terrifiant qui a ses propres projets de vacances. Revenir à la maison pour les vacances signifie survivre à une nuit infernale sous terre.

LA Confidentiel (1997)

Ce film policier néo-noir de 1997, basé sur le roman de James Ellroy, est l’un des meilleurs films des années 90 et mérite toujours d’être inclus parmi les films de Noël alternatifs. Le film se déroule dans les années 1950 et s’attaque à la corruption policière et aux aspects les plus miteux du vieux Hollywood. Deux détectives improbables s’associent pour aller au fond des choses alors que les faits refusent de s’additionner autour d’un homicide multiple. L’un est un flic penaud qui vit dans l’ombre de son père et a la mauvaise réputation de dénoncer ses collègues dans l’affaire « Bloody Christmas ». L’autre est un dur à cuire avec un penchant pour punir les hommes qui maltraitent les femmes. Ensemble, ils affrontent les forces de police et le gouvernement local, le tout sur fond de normes Bing Crosby et de lumières de Noël scintillantes.

Le dernier film du réalisateur légendaire Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut est un drame érotique sur un homme qui devient obsédé par l’aveu de sa femme qu’elle a déjà envisagé une liaison. Il infiltre un mystérieux sex club où des personnalités de la haute société font des orgies. Alors qu’il essaie d’en savoir plus, des hommes de l’ombre le mettent en garde et le menacent. Bien qu’il ne se soit jamais révélé, son identité est maintenant connue et il se rend compte qu’il est dépassé. Le film se déroule au moment de Noël et regorge d’images de Noël, bien que le récit ait peu à voir avec les vacances.

Un autre scénario de Shane Black se déroulant à Noël, The Long Kiss Goodnight est un film de Noël alternatif qui est également un magnifique hommage à The Long Goodbye de 1973. Une épouse et mère heureusement mariée vivant en Pennsylvanie a passé la majeure partie d’une décennie à essayer de découvrir sa véritable identité après s’être échouée dans le New Jersey, enceinte et souffrant d’amnésie. Après qu’un accident de voiture l’ait laissée avec une commotion cérébrale, elle peut soudainement se souvenir de compétences de combat mystérieuses et de morceaux de son passé d’espionne. Faisant équipe avec un détective privé qu’elle avait engagé pour l’aider à découvrir sa propre histoire, elle prend la route pour obtenir plus de réponses sur qui elle est et qui veut sa mort. Comme Die Hard, le film se déroule autour de Noël, avec la grande finale sanglante menant au matin de Noël.

Une travailleuse du sexe trans sort de prison la veille de Noël dans ce film indépendant notamment tourné entièrement sur un iPhone 5S. Alors qu’elle découvre que son souteneur et son petit ami l’ont trompée pendant qu’elle était enfermée, Sin-Dee passe la nuit à le chercher, lui et la fille avec qui il trompe. Tangerine est un témoignage de la façon dont la vraie vie ne s’arrête pas pour les vacances. L’incarcération, l’infidélité, la transphobie, la pauvreté et les mauvais traitements infligés aux travailleuses du sexe continuent de ne pas être déconcertés par le besoin de joie des Fêtes. Cela ne veut pas dire que tout va mal, bien sûr. Dans cette histoire se trouvent les liens d’amitié et de famille fondée, et le pouvoir de la communauté face aux réalités quotidiennes. Ce sont des thèmes de Noël assez intemporels qui font de Tangerine un excellent film de Noël alternatif.

Le retour de Batman (1992)

Tim Burton n’est pas étranger aux tours sombres et tordus des films de Noël. Son long métrage en stop-motion de 1993 The Nightmare Before Christmas est un classique intemporel. Juste un an avant The Nightmare Before Christmas, Burton a revisité le Dark Knight avec une suite à son Batman de 1989. Cette fois, il a offert une Gotham City enneigée pendant les vacances. Toute l’esthétique du film repose sur cette juxtaposition. La gaieté lumineuse et colorée de la saison des vacances semble bizarre et déplacée comme toile de fond pour l’action sinistre des super-héros. Les méchants remplacent les personnages de Noël classiques comme Scrooge et le Grinch, dans l’espoir de voler la magie de Noël aux gentils garçons et filles de Gotham. C’est un film de Batman formidable et peut-être un film de Noël alternatif encore meilleur.

