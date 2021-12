Les meilleurs films de Noël romantiques à regarder cette saison

L’amour en fait

– (L’amour en fait)

Le film anglais est l’un des favoris de la saison, car il raconte plusieurs histoires d’amour qui se déroulent au cours d’un même Noël. Il a également une grande distribution avec Hugh Grant, Keira Knightly, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Liam Neeson, entre autres. Cela fait 18 ans depuis sa première et voici à quoi ressemblent les acteurs maintenant.

Où le regarder : Amazon Prime Video

Les vacances

Avec Kate Winslet et Cameron Díaz, ils jouent dans ce film sur deux femmes qui échangent des maisons à Los Angeles et en Angleterre à Noël et avec Jude Law et Jack Black. Il nous fait croire à l’amour romantique.

Où le regarder : Netflix

Un château pour Noël

Un château pour Noël (Netflix)

C’est le nouveau film de Noël que tout le monde commente sur les réseaux sociaux et pratiquement partout. C’est une comédie romantique avec Brooke Shields qui revient au théâtre et bien sûr, nous aimons une bonne comédie romantique pour nous divertir. Dans cette histoire, Brooke est une auteure à succès vous essayez d’acheter un château en Écosse, le plus décontracté, n’est-ce pas ? Le film commence à New York et bien sûr il n’y a rien de plus idyllique que Manhattan et ses décorations de Noël. Mais en arrivant en Écosse, la vraie romance commencera.

Où le regarder : Netflix