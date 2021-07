Les meilleurs films de Rachel Weisz et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Au fil des ans, Rachel Weisz a emmené le public dans des voyages complexes et époustouflants, dans des explorations épiques de l’Égypte ancienne et même dans le dernier chapitre de l’univers cinématographique Marvel avec Black Widow. Ces films sont tous remarquables à leur manière, et c’est sans aucun doute grâce aux capacités exceptionnelles de l’actrice talentueuse et polyvalente. Il y a juste quelque chose à propos de l’actrice primée aux Oscars qui élève non seulement un rôle, mais aussi tout le film.

Mais quels sont les meilleurs films de Rachel Weisz et comment pouvons-nous les regarder ? Eh bien, c’est drôle, vous devriez demander, car nous avons rassemblé un aperçu rapide de 12 des meilleurs films de Weisz, pourquoi ils devraient être considérés comme l’un de ses meilleurs, et toutes les façons dont vous pouvez les regarder, que ce soit en ligne ou sur des supports physiques comme un DVD et Blu-ray.