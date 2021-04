Les meilleurs films de Richard Dreyfuss et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Plus que n’importe qui d’autre à Hollywood au cours des 50 dernières années, Richard Dreyfuss a une capacité remarquable à jouer des personnages qui vont au-delà de ce que signifie être antipathique, mais nous ne pouvons tout simplement pas les quitter des yeux. Et avec des dizaines de crédits, de multiples récompenses et d’innombrables souvenirs attachés à son nom, il peut parfois être difficile de se souvenir de tous les rôles qui ont été élevés par l’acteur talentueux qui a fait carrière en jouant un savoir-tout et souvent. secousse irrémédiable. Donc, si vous recherchez les meilleurs films de Richard Dreyfuss, que ce soit le streaming Jaws préféré des fans ou Opus de M. Holland sur Blu-ray, nous sommes là pour vous.

Vous trouverez ci-dessous une liste qui couvre des décennies, des genres et même des types de personnages Richard Dreyfuss a fait des personnages emblématiques dans les annales de l’histoire du cinéma. Et même si Dreyfuss n’est presque jamais la personne la plus sympathique à l’écran, ses personnages sont souvent ceux dont nous nous souvenons le plus.