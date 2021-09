Les meilleurs films de Scooby Doo et comment les regarder

Scooby Doo! Et le monstre du Mexique (2003)

Dans Scooby-Doo ! et le monstre du Mexique, le gang décide de se rendre au Mexique lorsque le correspondant de Fred, Alejo Otero, l’invite à lui rendre visite, lui et sa famille. Après avoir envoyé l’invitation, un gros monstre aux cheveux longs commence à terrifier la ville de l’homme, appelé “El Chupacabra”. Maintenant, le gang doit découvrir qui est derrière ce gâchis et abattre le monstre.

En tant que jeune fille hispanique, j’ai adoré ce film pour le cadre et la nourriture incroyable que j’étais jalouse que Shaggy et Scooby ont pu manger. En tant qu’adulte, je peux apprécier Scooby-Doo ! et le monstre du Mexique pour ses rebondissements, son mystère et tout le reste. De plus, j’aime aussi que le film se termine par El Dia de los Muertos, autrement connu sous le nom de Le Jour des Morts, et toutes les traditions qu’il suit.