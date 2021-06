Les meilleurs films de sport et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Des classiques intemporels sur un homme construisant un terrain de baseball pour rencontrer son héros dans Field of Dreams aux histoires inspirantes d’une équipe de hockey hétéroclite affrontant une superpuissance mondiale dans Miracle, les meilleurs films sportifs sont ceux qui nous font rire, pleurer et sauter hors de nos sièges et crier comme si nous regardions la finale des World Series, un improbable Je vous salue Marie pour gagner le Super Bowl, ou une finition acharnée à une course olympique. Au fil des ans, les films de sport nous ont inspirés, émus et surtout nous ont fait revenir encore et encore.

C’est pourquoi nous avons dressé cette liste complète des meilleurs films sportifs et où ils sont disponibles en streaming, via la location numérique et les supports physiques. Les titres présentés ci-dessous couvrent des générations et incluent une variété de sports différents, mais ils ont tous une chose en commun : ils ont tous résisté à l’épreuve du temps pour une raison ou une autre.