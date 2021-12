Les meilleurs films de super-héros de 2021, selon Metacritic

Du MCU à l’anime, le genre des super-héros a connu une année record.

Ce fut une année chargée pour les super-héros, sans surprise. Après une performance lamentable en 2020 grâce à de multiples retards et revers liés à la pandémie, Marvel Studios a tout mis en œuvre cette année – bien qu’ils ne soient pas les seuls à entrer dans la mêlée. Des films de Warner Bros. et même un long métrage d’animation pour l’anime bien-aimé My Hero Academia ont été largement diffusés cette année, créant un paysage compétitif dans le genre des super-héros.

Alors, naturellement, nous nous sommes tournés vers Metacritic pour régler le score pour nous et faire le point sur les notes globales des critiques pour la scène du film cape et capot. Au total, huit films sont sortis cette année qui correspondraient à la définition classique d’une histoire de super-héros. Voici comment ils se comparent les uns aux autres.

Et en attendant, jetez un œil aux meilleurs et aux pires films de 2021, ainsi qu’aux meilleurs films d’horreur de 2021 selon leurs scores Metacritic.