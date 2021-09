Les meilleurs films de Tim Curry et comment les regarder

Le Rocky Horror Picture Show (1975)

Dans cette comédie musicale classique, The Rocky Horror Picture Show rend hommage à la science-fiction et aux films de série B des années 1930, racontant l’histoire d’un couple nouvellement fiancé qui cherche à se mettre à l’abri d’une tempête et se rend chez un fou travesti. scientifique, le Dr Frank-N-Furter, et sa nouvelle création.

J’ai l’impression que si vous avez entendu parler de Tim Curry, c’est le premier film dans lequel vous l’avez vu – et c’était aussi pour moi. Et il y a une énorme raison pour laquelle Curry a fini par exploser après son apparition. Il capture parfaitement la folie du Dr Frank-N-Furter, tout en proposant un film très comique plein d’airs et de pauses dansantes qui permettront à tout le monde de se lever, quel que soit l’âge.

Le film est peut-être un peu dépassé de nos jours, mais cela ne change toujours pas le fait que c’est un moment amusant.

