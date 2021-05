Les meilleurs films des années 70 et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Ah, les années 1970 – une ère révolutionnaire pour la technologie, la conscience sociale et, en particulier, les films. Parmi les meilleurs films des années 70, nous avons vu la naissance du blockbuster avec Jaws, la naissance d’une célèbre franchise avec Star Wars et, selon qui vous le demandez, les plus belles réalisations du cinéma avec l’adaptation en deux parties de Francis Ford Coppola de Mario Puzo Le Parrain (que la deuxième partie surpasse ou non le premier film dépend de vous).

Si nous commençons à vous rendre nostalgique maintenant (ou, pour un public plus jeune, curieux), nous avons nos propres favoris de cette période choisis, y compris où vous pouvez les trouver en streaming, les louer ou les acheter numériquement, ou même acheter un copie physique de ceux-ci si vous n’en possédez déjà aucun de cette façon. Voici notre sélection des plus grands succès des années 70, à commencer par celui qui ne manque jamais de vous faire hurler, si seulement quelqu’un pouvait l’entendre …