Les meilleurs films des années 80 et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les années 1980 resteront à jamais l’une des décennies les plus importantes en termes de contributions à la culture pop. Avec des classiques intemporels comme Retour vers le futur, Ferris Bueller’s Day Off et The Breakfast Club, et des films de science-fiction et d’horreur historiques comme The Terminator, Aliens et Friday the 13th, la liste des meilleurs films des années 80 est riche et débordant de coutures avec des personnages mémorables, des doublures à citer et des bandes sonores stellaires qui sont aussi populaires en 2021 qu’à l’été 1985.

Si vous vouliez faire un voyage dans le passé et revisiter les meilleurs films de la décennie, ne cherchez pas plus loin car nous avons rassemblé une liste complète de près de 60 des meilleurs films des années 80 et où vous pouvez les trouver en streaming , grâce à la location numérique et aux supports physiques à l’ancienne. Il y a beaucoup de chemin à parcourir en peu de choses, alors commençons …