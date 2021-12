Les meilleurs films d’horreur de 2021, selon Metacritic

2021 a eu beaucoup de frayeurs. Voici les meilleurs d’entre eux, classés par Metacritic.

2021 était effrayant pour de nombreuses raisons, certaines plus graves que d’autres, mais heureusement, les films d’horreur incroyables ne manquaient pas pour tempérer l’anxiété de la vraie vie. Cette année, des dizaines de sorties ont plié les genres, plongé dans l’histoire et aux prises avec toutes sortes de questions massives sur la vie, la mort et le sens de tout cela. Oh, et certains films qui étaient censés sortir en 2020 mais qui ont été tellement repoussés qu’ils ont reçu des sorties en 2021 après tous sont finalement sortis en salles.

Cette année a vraiment eu quelque chose pour tout le monde.

Nous avons décomposé les 10 meilleurs films d’horreur de 2021 selon l’agrégation de critiques de Metacritic. En attendant, jetez un œil aux meilleurs et aux pires films de l’année de Metacritic, quel que soit leur genre. Votre favori est-il sur cette liste ? Faites le nous savoir dans les commentaires.