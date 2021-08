]]>]]>

Marvelous Videos explore les meilleurs films d’horreur de Wes Craven…

Aux côtés de George A. Romero, David Cronenberg et John Carpenter se trouve Wes Craven, et ce n’est pas une mince affaire. Comme les autres, Craven était un auteur du genre horreur. Au cours des années 70 et 80, à une époque où les progrès des effets spéciaux étaient exploités par des hacks, Craven se démarquait de la foule en tant que réalisateur prêt à utiliser cette technologie dans toute la mesure du possible.

Si vous n’avez pas regardé Freddy ou alors La dernière maison sur la gauche, tu te rends un mauvais service. Mais pour ceux qui l’ont fait, il y a quelques photos de Craven que vous avez peut-être oubliées. Grâce à Marvelous Videos, nous avons une liste des dix meilleurs films du « Master of Horror »…

