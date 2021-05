Les meilleurs films Disney Plus Star Wars à diffuser en ce moment

Disney Plus est maintenant disponible dans de nombreuses régions du monde. Si vous êtes un fan de Star Wars, il y a une bonne nouvelle: vous pouvez diffuser tous les longs métrages de la série Space Fantasy avec un abonnement Disney Plus. Maintenant, tous les films Star Wars sont sur le service. Mais quels films Disney Plus Star Wars sont les meilleurs?

Les meilleurs films Disney Plus Star Wars

1. Star Wars Episode IV: Un nouvel espoir

George Lucas aurait pu penser qu’il faisait un film pour enfants quand il a imaginé Star Wars. Au final, la sortie de ce film en 1977 a transcendé tous les genres et tous les âges. À la base, il s’agit d’un conte fantastique dans l’espace d’un garçon de ferme, Luke Skywalker, qui rêvait de quitter sa maison pour l’aventure.

Le film original de Lucas a de l’humour, de l’action et du suspense. Il avait également des effets visuels qui avaient des années d’avance sur tous les autres films de science-fiction, ce qui rendait cette histoire de conflit galactique encore plus réelle pour un public.

Cette version de A New Hope est la version édition spéciale de 1997 avec de nouveaux effets et séquences indésirables et distrayants. Malgré cela et le nouveau montage Macklunkey de la fusillade Han Solo-Greedo, c’est toujours un classique de tous les temps.

2. Star Wars Episode V: L’Empire contre-attaque

L’Empire contre-attaque était la suite du film la plus attendue jamais sortie à l’époque. Le film de 1980, réalisé par Irvin Kershner, a encore des séquences mémorables. Ceux-ci incluent la bataille sur le monde de glace La première bataille directe de Hoth et Luke avec Dark Vador, qui se termine peut-être par l’un des plus grands rebondissements de l’histoire du cinéma. C’est aussi la première fois que le public est présenté à Lando Calrissian et Yoda.

Il a également une fin assez sombre pour un film de fantaisie spatiale. Toutes ces fonctionnalités et bien d’autres ont permis à The Empire Strikes Back de se démarquer, et c’est facilement l’un des meilleurs films Star Wars sur Disney Plus.

Encore une fois, il s’agit de la version Special Edition du film, bien que cette fois, les nouveaux effets visuels ne soient pas aussi ennuyeux.

3. Star Wars Episode V: Le retour des Jedi

Le troisième et dernier film de la trilogie originale de Star Wars n’a pas eu autant d’impact que les deux premiers films. Cependant, la sortie de 1983, dirigée par Richard Marquand, a toujours bouclé le scénario avec beaucoup de succès. Il nous a également présenté Jabba le Hutt et la première apparition complète de l’empereur, le véritable antagoniste de la trilogie. Nous avons également eu un duel épique au sabre laser entre Luke et Vader, une bataille spatiale massive et un combat de swashbuckling sur une barge à voile. Il y a aussi la bataille sur la lune Endor qui implique les petits Ewoks à fourrure, dont beaucoup ont des sentiments mitigés.

Nous soulignerons qu’il s’agit de la version Special Edition de Return of the Jedi. Il y a de nouveaux visuels et une vidéo musicale entière dans le palais de Jabba, et surtout, des scènes ajoutées dans la finale.

4. Rogue One: Une histoire de Star Wars

Avec cette sortie en 2016, nous avons enfin l’occasion de voir certaines des histoires inédites derrière l’univers de Star Wars dans un film d’action en direct. Il s’agit d’une version plus granuleuse de la franchise Space Opera, mettant en vedette un casting de personnages qui se réunissent pour sécuriser les premiers plans de l’Empire Death Star. Cela inclut Jyn Erso, la fille de l’homme qui a conçu la station spatiale sphérique. Nous pouvons également voir Dark Vador comme nous ne l’avons jamais vu auparavant – en tant qu’agent vraiment puissant de l’empereur. Tout cela se termine par une énorme bataille dans l’espace et sur la planète Scarif. Rogue One est le genre de film Star Wars que nous voulons voir davantage une fois la saga Skywalker terminée.

5. Star Wars Episode VII: Le réveil de la force

Disney a acheté LucasFilm en 2012. Trois ans plus tard, les fans ont finalement obtenu ce qu’ils voulaient depuis si longtemps: une suite officielle de la saga qui montrait les événements après la fin de Return of the Jedi. Le co-scénariste et réalisateur JJ Abrams a créé un film qui a ajouté de nouveaux personnages au mélange, y compris le mystérieux Rey et un nouveau droïde mignon nommé BB-8. Nous avons également eu quelques favoris de retour, y compris un Han Solo âgé mais toujours vif d’esprit et son compagnon, Chewbacca. De nombreux critiques ont depuis estimé que ce film était essentiellement un remake de A New Hope. Pour notre argent, il y avait juste assez de nouveaux rebondissements et de développement de personnages pour que ce film se démarque. Cela inclut la mort d’un personnage bien-aimé, alors apportez vos mouchoirs.

6. Star Wars Episode VIII: Les derniers Jedi

La deuxième partie de la nouvelle trilogie a définitivement suscité un débat parmi les fans de Star Wars. Le scénariste-réalisateur Rian Johnson a définitivement pris le film dans des directions que la plupart des fans ne voyaient pas venir. Pour notre part, The Last Jedi est inégal mais possède toujours certaines des meilleures scènes de la trilogie suite. Oh, et les tissus devront revenir à nouveau.

7. Solo: une histoire de Star Wars

Star Wars a une riche histoire de faire allusion à des événements sans les expliquer complètement – ne cherchez pas plus loin qu’Obi-Wan mentionnant la guerre des clones dans Un nouvel espoir. D’un autre côté, la franchise a également tendance à surexpliquer les histoires de personnages et d’événements, que les fans réclament ou non cette information. Solo: Une histoire de Star Wars appartient à cette dernière catégorie, mais elle offre en fait une aventure débordante que de nombreux fans de Star Wars peuvent apprécier.

Dans ce film précédent, nous apprenons comment Han Solo a obtenu son nom, a rencontré l’adorable Chewbacca et le doux Lando Calrissian, et même comment il a obtenu son blaster DL-44. Garder l’esprit ouvert est la clé pour profiter de ce film.

8. Star Wars Episode III: La revanche des Sith

C’est de loin le meilleur film de la trilogie prequel Star Wars. Le film de 2005 a été le premier film Star Wars à être classé PG-13, et cela se voit. Il entre dans un sujet plus mûr au fur et à mesure que les plans finaux des Sith se manifestent. Nous avons aussi peut-être la meilleure bataille au sabre laser de tous les temps entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Le film souffre toujours de trop d’effets numériques au goût de certaines personnes, mais c’est quand même un bon film dans l’ensemble.

8. Star Wars Episode IX: La montée de Skywalker

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker marque la conclusion épique de la saga Skywalker. Le film suit Rey – qui est maintenant un Jedi en formation – ainsi que Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO, BB-8 et le nouveau venu DO alors qu’ils découvrent le mystère derrière l’ordre final de Dark Sidious. Tout cela se produit pendant que le chef suprême Kylo Ren poursuit nos protagonistes dans la galaxie.

Alors que The Rise of Skywalker a certains des meilleurs moments individuels de toute la franchise de films Star Wars, de nombreux points du film semblent précipités. Certes, il y avait beaucoup de détails à régler avec ce film, et beaucoup critiquent le réalisateur JJ Abrams pour avoir présenté plus de questions qu’il n’a répondu.

9. Star Wars Episode I: La menace fantôme

Star Wars Episode I: The Phantom Menace a quelque chose pour tous les groupes d’âge. Le jeune public adore Jar Jar Binks et les premières aventures d’Anakin Skywalker à travers la galaxie. Les téléspectateurs plus âgés tirent sans aucun doute davantage parti des troubles politiques et de la guerre qui engloutissent lentement la galaxie. Et nous ne nous soucions pas de quelle galaxie vous êtes; la bataille épique au sabre laser entre Dark Maul, Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn est difficile à battre.

La menace fantôme a son charme mais est finalement trop incohérente pour de nombreux téléspectateurs. Il y a des rythmes de comédie burlesques qui sont 100% adaptés aux enfants. Cependant, le film souffre également de divagations politiques et d’un scénario compliqué dont beaucoup de gens sont encore confus aujourd’hui.

10. Star Wars Episode II: L’attaque des clones

L’attaque des clones nous présente Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker. Sa performance est peut-être guindée, mais elle correspond au style général du film. Il est un peu difficile de comprendre pourquoi Padmé Amidala de Natalie Portman tomberait amoureuse du gars, même s’il est un Jedi. L’attaque des clones a encore de belles séquences, y compris une bataille finale entre les clones et l’armée des droïdes. Nous voyons également Christopher Lee pour la première fois dans le rôle du comte Dooku, qui est excellent dans ce rôle.

Mention honorable Film Disney Plus Star Wars: Empire of Dreams

Pour les vrais fans de la trilogie Star Wars originale, ce documentaire de deux heures et demie est un incontournable. Fabriqué en 2004, il entre dans les détails sur la réalisation de A New Hope, The Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Il contient également de nombreuses images des coulisses et de nouvelles interviews avec les acteurs et l’équipe des films.