Les meilleurs films du rock et comment les regarder

Lorsque The Rock a commencé à s’éloigner du monde de la lutte professionnelle pour se concentrer sur une carrière au cinéma et à la télévision, peu de ses fans de longue date, voire aucun, pensaient qu’il aurait une chance à Hollywood et supposaient que ce ne serait pas le cas. pas du tout avant de revenir sur le ring. Alors que Dwayne Johnson, l’acteur, a eu un certain succès dans les premiers jours de sa transition vers l’acteur, il y avait un tronçon au milieu où il semblait patauger dans une mer de comédies familiales, opposé à monter au sommet de la monde de l’action. Tout cela a changé environ une décennie dans sa carrière d’acteur, qui est à peu près au moment où certains des meilleurs films The Rock ont ​​commencé à débarquer dans les théâtres.

Avec ses débuts dans la franchise Fast and Furious en 2011, The Rock était la chose la plus importante de la lutte professionnelle, de Hollywood et de la culture pop. Pour fêter les 10 ans de ce que j’aime appeler le Rock-aissance, j’ai fait une liste de ses meilleurs films et où vous pouvez les trouver en streaming et au-delà.