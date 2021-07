Les meilleurs films et émissions de télévision de Dev Patel (et comment les regarder)

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Depuis les premiers jours du 21e siècle, Dev Patel est devenu et est resté l’un des meilleurs acteurs vivants et un qui est plus que capable de se débrouiller dans tout, des comédies comme Best Exotic Marigold Hotel aux thrillers d’action à poings blancs comme Hotel Mumbai et tout et n’importe quoi entre les deux. De la télévision au cinéma, Patel a ébloui le public du monde entier avec son charme, son charisme et ses talents d’acteur exceptionnels.

Vous trouverez ci-dessous une liste brève mais impressionnante des meilleurs films et émissions de télévision de Dev Patel tout au long de sa carrière (sans compter The Green Knight) ainsi que partout où vous pouvez les louer et les acheter numériquement ou physiquement et en streaming. De Slumdog Millionaire à Skins, c’est le meilleur des meilleurs…