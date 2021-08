Les meilleurs films et émissions de télévision de Hailee Steinfeld (et comment les regarder)

Dickinson (Apple TV+)

Si vous vous êtes déjà demandé si Hailee Steinfeld était drôle, ne cherchez pas plus loin que l’original Apple TV +, Dickinson. Dans cette comédie, Steinfeld joue le rôle d’Emily Dickinson, la célèbre auteur, et nous explorons ce que c’était à l’époque avec les contraintes de la société, du genre et de la famille de son point de vue, mais le tout avec un point de vue moderne.

En tant que personne qui a regardé les deux saisons de cette émission, je ne vois vraiment personne d’autre jouer Emily Dickinson à part Hailee Steinfeld. Elle est toujours capable de faire de Dickinson ce poète en herbe primitif et approprié tout en lui donnant cette attitude et ce plaisir qui font d’elle un personnage si sympathique. De plus, le casting de Dickinson est inoubliable, avec de nombreux visages familiers, tels que Ella Hunt, Jane Krakowski, etc. Pour ma part, je ne peux pas attendre la saison 3 de Dickinson.

Diffusez Dickinson sur Apple TV+.