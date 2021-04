Les meilleurs films et émissions de télévision de Rashida Jones et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Au fil des ans, Rashida Jones a prouvé à maintes reprises qu’elle avait ce qu’il fallait pour diriger une série comique à succès comme Parks and Recreation ou jouer un rôle plus petit mais clé dans des drames primés aux Oscars comme The Social Network, et à peu près tout. entre. Avec plusieurs services de streaming offrant les meilleures émissions de télévision de Rashida Jones et plus encore, il est plus facile que jamais de voir où la star polyvalente a été et où elle va.

Qu’il s’agisse de streaming, d’achats numériques ou même de DVD, il existe plusieurs façons de regarder les meilleurs films et émissions de télévision de Rashida Jones. De ses jours en tant que Karen Filippelli sur The Office à jouer la fille de Bill Murray dans On the Rocks de Sofia Coppola, il y a beaucoup à aborder ici, alors commençons et commençons à décomposer où vous pouvez encore regarder certains des meilleurs travaux de Rashida Jones.