Les meilleurs films et émissions de télévision de Shailene Woodley et comment les regarder

Oiseau blanc dans un blizzard (Tubi, Crackle et plus)

La vie d’une adolescente (Shailene Woodley) bascule lorsque sa mère (Eva Green) disparaît.

Pourquoi devriez-vous diffuser si vous aimez Shailene Woodley : Bien que cela ne colle pas toujours avec la performance plus large et campeuse d’Eva Green, Shailene Woodley donne une autre performance acclamée au centre de White Bird in a Blizzard, l’adaptation du scénariste-réalisateur Gregg Araki du roman de Laura Kasischke en 1999. Certes, l’actrice et le directeur d’art et d’essai s’accordaient naturellement. Le cinéaste provocateur et introspectif et l’actrice émotionnellement vulnérable et physiquement ouverte conviennent bien aux goûts de l’autre, et ses moments les plus appréciés surviennent lorsque leurs sensibilités sont harmonieuses. Hélas, alors que la narration n’a pas été largement saluée, White Bird in a Blizzard a continué à montrer les profondeurs de cette actrice dévouée.

White Bird In a Blizzard est diffusé sur plusieurs plateformes : Diffusez-le sur Tubi, Crackle, PlutoTV, Kanopy, Plex, Vudu et Amazon Prime.