Les meilleurs films et émissions de télévision de Zach Galifianakis et où les regarder

Le film LEGO Batman (HBO Max)

Un Batman immature (Will Arnett) doit apprendre à accepter la responsabilité lorsque le héros solo adopte accidentellement un orphelin adolescent courageux (Michael Cera). Pendant ce temps, une bande de méchants, dirigée par un Joker vengeur (Zach Galifianakis), tente de rattraper Gotham City.

Pourquoi devriez-vous le diffuser si vous aimez Zach Galifianakis : Au fil des ans, nous avons vu ou entendu de nombreuses interprétations différentes du clown prince du crime. Plusieurs sont largement célébrés, notamment Mark Hamill, Jack Nicholson et Alan Tudyk. Certains d’entre eux (Heath Ledger, Joaquin Phoenix) sont même primés. Et, eh bien, moins on en dit sur Jared Leto, mieux c’est. Cela dit, il est facile d’ignorer la version jouet maniaque et traître de Zach Galifianakis des As des Knaves, mais l’acteur vocal donne avec succès à la menace miniature quelques moments étonnamment tendres, en particulier une scène mémorablement tendre qui s’avère plus sympathique que possible toute autre représentation du clown criminel. Ce n’est pas le Joker définitif, mais ça fait rire.

