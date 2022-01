Les meilleurs films et séries que vous pouvez voir gratuitement sur Pluto TV | Divertissement

Pluto TV est une plateforme de streaming qui est arrivée récemment en Espagne, mais est passé trop inaperçu. Sans de grandes sorties comme Disney + ou HBO Max, la vérité est qu’en termes d’offre, elle dépasse ces options en longueur grâce aux dizaines et aux dizaines de chaînes dont elle dispose.

Parmi ses atouts, il y a c’est totalement gratuit. Le seul péage qui doit être payé est le publicités qui interrompent la diffusion de temps en tempsMais ces entractes ne sont pas aussi ennuyeux et longs que ceux de toute une vie à la télévision, ils ne font qu’une ou deux publicités de temps en temps.

Si vous ne savez pas comment fonctionne cette plate-forme, nous n’allons pas expliquer ses caractéristiques, l’application ou d’autres détails, dans ce guide d’utilisation de Pluto TV, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer.

Pluto TV est la nouvelle plateforme de streaming de séries et films entièrement gratuite, et sans inscription. On vous explique son fonctionnement et des astuces pour en profiter.

L’objectif de ce rapport est découvrez des séries et des films que vous retrouverez sur Pluto TV. Vous en connaissez déjà beaucoup et il y en a sûrement sur lesquelles vous souhaitez revenir. De plus, vous verrez que l’offre est large avec des séries qui n’ont jamais été diffusées en Espagne.

Bref, sans plus tarder nous partons avec notre guide avec quelques contenu que vous trouverez sur Pluto TV et que vous voudrez probablement voir.

Index avec les séries et films de Pluto TV

Vitesse supérieure

L’offre de cette plateforme est très importante et il n’y a pas que de la fiction, il y a aussi une multitude d’émissions d’actualité et de reportages. Un exemple se trouve dans Top Gear, le salon automobile leader pour ceux qui apprécient le plus le pouvoir.

Top Gear est dans notre pays depuis des années sous la forme d’une page d’actualités sur le moteur, mais il est maintenant possible de compléter l’expérience avec les nouveaux programmes qui sortent pour connaître ce monde.

Les meilleures voitures, courses et tous les détails pour les amateurs de vitesse. Voici le lien vers Top Gear.

Docteur Who

Cette mythique série anglaise a toujours été maltraité dans notre pays, mais sur Pluto TV, il est désormais possible de regarder gratuitement quelques saisons de Doctor Who, un classique de la science-fiction qui continue de diffuser des épisodes malgré les décennies qui se sont écoulées depuis sa création.

Le Docteur voyage à travers le temps et l’espace à travers le Tardis, votre navire qui dans notre monde a la forme d’une cabine téléphonique. C’est une série très anglaise qui peut être appréciée des plus petits aux plus grands grâce à son côté ludique et imaginatif.

Ascension

Si vous faites partie de ceux qui aiment la science-fiction, il existe une autre série sur Pluto Tv qui pourrait vous intéresser : Ascension.

Sans trop de budget, mais avec des intrigues addictives et une narration très agile, cette série est très agréable à regarder à tout moment et il sert à s’évader même si on n’y prête pas beaucoup d’attention.

En 1963, le gouvernement américain a lancé une mission spatiale secrète pour sauver l’humanité, mais cela a obligé les participants à surmonter un grand nombre de problèmes qu’ils ont rencontrés. Action, science-fiction et un peu de désordre peuvent être trouvés dans cette série que vous avez disponible sur Pluto TV.

Le participant

Le film sorti en 2007 était prophétique et il peut être lu différemment après la crise survenue des mois plus tard. Avec Rodrigo Cortés derrière les caméras, il parle d’argent, d’État, de l’addiction à l’argent et d’un temps obsédé par celui-ci.

Est-ce que gagner un grand prix à la télévision est une bonne ou une mauvaise chose ? Le protagoniste de The Concurrent est très content de son butin, mais commence bientôt à découvrir qu’il tout est piège dans cette analyse du capitalisme lui-même que vous avez disponible dans ce lien.

Détective Conan

Sur Pluto TV il y a des séries pour tous les publics et ils n’ont pas oublié les plus petits de la maison en y ajoutant beaucoup d’animation, mais aussi certaines qui continuent de fonctionner pour les adultes, comme Détective Conan, dont vous trouverez jusqu’à 10 saisons .

Il est plus que possible que vous le sachiez déjà cette série animée classique, mais cela compte comme un enfant – qui n’est pas un enfant lui-même – se consacre à résoudre toutes sortes de crimes avec la police. Nous vous assurons que vous ne voudrez pas manquer ce classique qui peut rivaliser avec Les Simpson en nombre d’épisodes.

Court circuit

Vous avez probablement déjà vu cela classique de science-fiction pour toute la famille, mais au cas où vous auriez une attaque nostalgique, vous l’avez disponible sur Pluto TV et nous vous assurons que cela fonctionne pour tout après-dîner en famille.

Vers le robot principal Il est frappé par la foudre qui le fait changer de fonctions et décide de s’enfuir. Ce personnage fait partie de la culture populaire, même si peu l’ont vu ces dernières années.

Short Circuit est un film qui Il n’a pas très bien vieilli, mais cela dans son innocence fait partie du charme avec laquelle on se souvient.

Fierté

Beaucoup ont aimé ce film à sa sortie en 2014 grâce au charisme de son casting et à retenir un événement plus ou moins oublié, ou dont peu connaissaient en dehors du Royaume-Uni : le soutien entre la communauté homosexuelle et les mineurs au temps de Margaret Thatcher.

Mélange de comédie et de film social dans Pride, un ouvrage qui rappelle les besoins d’entraide et l’idée de surmonter tout préjugé qui pourrait surgir le moment venu.

Un film politique auquel ils ont donné un ton qui le rend accessible à tout spectateur et que vous avez à disposition en ce moment.

La chasse

C’est un des meilleurs films que vous trouverez sur Pluto TV et éventuellement sur n’importe quelle plateforme.

La chasse parle d’une communauté et de ce qui se passe quand quelqu’un est accusé à tort, même si tout le monde pense qu’il est coupable. Un drame intense qui vous tient scotché à l’écran jusqu’à la seconde fin, nous vous assurons.

La chasse raconte ce qui se passe lorsqu’un jour en classe une fille embrasse son professeur de façon inattendue et comment la rumeur se répand qu’il s’agit d’un pédophile, au-dessus dans une population où tout le monde se connaît. Le danois Thomas Vinterberg a créé en 2012 l’un de ses meilleurs longs métrages. Vous ne devriez pas le manquer.

La route

Nous avons ici l’adaptation du roman du même titre qui raconte la vie de un père et son fils dans un monde fini après l’effondrement de la société.

Tout est en ruines et presque le pire qui puisse vous arriver est que vous rencontriez d’autres humains.

Dur, puissant et fascinant dans l’environnement Créé, le film avec Viggo Mortensen est un spectacle qu’il faut voir les lumières éteintes, mais on vous prévient qu’il n’est pas du tout optimiste. Plus de cinéma de haute qualité que vous avez gratuitement sur Pluto TV.

Toujours à tes côtés Hachiko)

Mais au cas où vous voudriez voir ce qu’on appelle cinéma familial, il y a un film qui malgré son budget et sa faible ambition a fait craquer les téléspectateurs et auquel il y a beaucoup de gens qui reviennent encore et encore : Toujours à tes côtés (Hachiko).

est remake d’un film japonais Il raconte la relation qu’un professeur d’université entretient avec le chien qu’il rencontre un jour et comment sa vie s’améliore presque instantanément.

Parlez de loyauté, de la relation avec les animaux et de la façon dont les petits gestes nous sauvent, même s’ils ne sont pas humains.

L’attaque des trolls

Programmes en tout genre, séries, films… et documentaires. Dans Pluto TV il y a tout et rien que vous trouverez en profondeur dans son catalogue une offre qui vous séduira avec une multitude de titres connus et d’autres qui le sont moins.

L’attaque des Trolls en est un bon exemple, un documentaire de moins d’une heure qui essaie de montrer qui ils sont et pourquoi ils agissent ainsi.

Nous savons tous ce qu’est un troll et vous en avez peut-être rencontré un (ou une foule) sur les réseaux sociaux.

Mais Qu’est-ce qui les pousse à ce comportement ? Est-ce naturel ou est-ce que quelqu’un les paie ? Pendant la courte durée de ce documentaire vous trouverez quelques exemples et vous pourrez élargir votre vision de ce type d’utilisateur du réseau. Profitez-en sur Pluto TV.