Les meilleurs films fantastiques à regarder en streaming dès maintenant

La saga Harry Potter (paon)

Je ne peux pas faire une liste comme celle-ci sans mentionner Harry Potter. Dans cette célèbre saga cinématographique, nous suivons Harry Potter, le garçon qui a survécu à la malédiction meurtrière, «Avada Kedavra», quand il était bébé. Maintenant, c’est à lui, à ses amis et à tous les autres alliés en cours de route d’arrêter d’une manière ou d’une autre le sorcier le plus sombre de tous les temps, Voldemort.

C’est la quintessence de la fantaisie, cela et Le Seigneur des Anneaux. Il n’y a rien de tout à fait comme Harry Potter. L’amitié de Harry, Ron et Hermione en est une qui ne peut jamais être oubliée, mais les personnages secondaires sont tout aussi incroyables. Les créatures mythiques sont innovantes et uniques, comme Buck l’hippogriffe, et la construction du monde dans l’histoire de JK Rowling est absolument phénoménale. Il est difficile de croire que des endroits comme celui-ci viennent de la tête d’un seul auteur, mais tout est ici. Il y a tellement de choses à venir dans le monde de Harry Potter qu’il est presque indispensable de revoir cette série fantastique.

Diffusez la saga Harry Potter sur Peacock.

Louez la saga Harry Potter sur Amazon.