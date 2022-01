Les meilleurs films HBO Max que vous ne trouverez pas sur Netflix ou sur toute autre plateforme | Divertissement

Une fois qu’ils ont conquis le monde des séries, les plateformes de streaming tentent de s’emparer de toute l’industrie cinématographique. Que ce soit avec des premières simultanées dans les salles et sur les plateformes, en achetant rapidement les droits de grandes productions ou en les créant elles-mêmes, leur offre augmente.

Avec cette approche, HBO Max est arrivé en Espagne avec un catalogue enviable qui s’enrichira au fil des mois. S’ils possèdent certaines des meilleures séries d’aujourd’hui, comme Succession, c’est dans le cinéma qu’ils espèrent réussir.

Partant de cette idée, nous avons préparé un rapport avec certains des meilleurs films que vous ne pouvez trouver que sur HBO Max et que vous ne devriez pas manquer. Beaucoup sont bien connus, mais il y en a aussi d’autres qui ont un budget moindre ou qui n’ont pas été mis en avant dans les médias,

Si vous aimez les séries comme Friends, The Sopranos ou Game of Thrones, HBO Max les a et bien d’autres dans son catalogue.

HBO Max rivalise dans cette approche avec Disney +, Netflix et la future Paramount + lors de son lancement en Espagne. Ils ne peuvent pas se permettre d’échouer et ils en semblent bien conscients, comme nous le verrons.

Index avec les meilleurs films exclusifs HBO Max

Ligue de justice de Zack Snyder

HBO Max, anciennement HBO, vécu main dans la main avec l’univers DC un coup de pouce majeur au cours de la dernière année. La sortie de ce film en exclusivité a été un triomphe pour la plateforme qui a gagné en répercussion et qui a sûrement bénéficié du débat qui existait sur sa qualité ou la nécessité de le rééditer.

En tout cas, la version définitive de Justice League avec la coupe Zack Snyder était un film de grand intérêt.

Longtemps jusqu’à épuisement (4 heures !), il était clair que cela améliorait la version qui était sortie à l’époque, et c’est devenu l’une des grandes références pour ce genre que vous avez encore disponible sur HBO Max.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

La saga Harry Potter

Afin de conquérir les plus jeunes de chaque maison (et aussi de nombreux adultes) sur HBO Max, ils ont réussi à avoir les droits exclusifs sur tous les films Harry Potter, qui peut être considéré comme presque un classique mais auquel il y a ceux qui reviennent encore et encore.

Autant vous décrire le synopsis de ces films qui adaptent les livres fantastiques bien connus aux aventures du jeune sorcier.

Ils étaient un succès indéniable malgré ce qu’ils ont traîné. Les protagonistes ont grandi aux côtés de leurs lecteurs et téléspectateurs. Bien sûr, vous en avez vu quelques-uns, mais ne voulez-vous pas y revenir ?

Le 12 novembre, Disney+ sera une réalité. Le service de vidéo en streaming de Disney qui était attendu pour le début de cette année mettra un peu plus de temps à arriver, mais il sera chargé de séries et de films. Et on sait déjà quel sera le contenu de Disney+ à ses débuts.

Godzilla : le roi des monstres

Les films de Godzilla ne méritent pas non plus beaucoup de présentation et ces dernières années, ils ont connu un grand renouveau qui a conduit à la réalisation des superproductions comme Godzilla contre Kong.

Dans HBO Max, vous pouvez trouver l’une des dernières sorties qui ne se distingue pas par sa qualité mais qui est idéale pour ceux qui aiment voir des villes en destruction.

Vous pouvez désormais essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de durée. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Godzilla: King of the Monsters a été créé en 2019 et fait partie de certains cryptozoologues qui analysent les affrontements que certains géants préhistoriques ont comme Godzilla, Mothra, Rodan ou King Ghidorah.

Entre les deux, il y a une intrigue facile à oublier, mais c’est toujours un plaisir de voir quelques images, surtout si vous avez un téléviseur 4K.

Pas de mouvements brusques

Comme pour le précédent film de Steven Soderbergh, Let Them Talk, HBO Max a participé à la production de cette version et il est exclusivement distribué sur les plateformes.

Le prestigieux réalisateur travaille depuis longtemps sur des projets plus modestes où il expérimente et s’amuse, comme dans No Jerky Movements.

C’est un film de gangsters qui se déroule Dans le Détroit des années 50. Les protagonistes ont un plan apparemment simple pour voler un document, mais tout s’effondre et ils doivent découvrir ce qui s’est réellement passé et pourquoi.

Attentif au casting avec Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Matt Damon, Brendan Fraser, Ray Liotta, Kieran Culkin…

Malgré le fait qu’il soit déjà l’un des formats majoritaires sur le marché, il existe encore un halo de légende urbaine et de mythes sur les téléviseurs 4K. Vous êtes sûrement intéressé à continuer à lire car il est temps d’enterrer ces 7 mythes lors de l’achat d’un téléviseur 4K.

Pokémon Détective Pikachu

Voici un autre succès qui ne peut se faire que sur HBO Max et qui séduit le grand public. Si au début il n’y avait pas trop d’espoir quant à la tournure de ce film, la réalité une fois sortie était que son public cible aimait et s’amusaitLes adultes et les jeunes, et indépendamment du fait que Pokémon ait déjà été joué.

Côté complot, la disparition d’un détective ouvre l’enquête sur le Détective Pikachu qui doit dévoiler un complot, toujours avec sa façon particulière de travailler, dans l’incroyable ville de Ryme City. Mais la chose importante est que ce film est amusant, et beaucoup.

Joker

On continue avec de grands titres connus de tous qui illustrent l’engagement de HBO Max à convaincre les nouveaux abonnés de la qualité qu’ils trouveront sur la plateforme.

Joker est disponible sur HBO Max, comme presque tout l’univers qui entoure DC, des autres grands films aux séries comme Flash.

Si vous aimez la science-fiction, vous avez sûrement vu des dizaines de films dans lesquels des robots sont apparus. Les meilleurs robots sont ceux qui ne nous sortent pas de la tête, quelle qu’en soit la raison. Dans cet article, nous avons compilé ce que nous considérons comme les 10 robots inoubliables du cinéma.

Ce film raconte la transformation d’un malade mental en Joker, une personne incapable de distinguer la réalité de son imagination et qui est aussi maltraitée par la société.

Avec un style rappelant certains des premiers films de Martin Scorsese et le portrait envoûtant de Joaquin Phoenix, voici un film à regarder sur HBO Max.

Foire aux questions sur les voyages dans le temps

Parfois, les titres les moins connus sont les plus satisfaisants. Nous savons tous à quoi nous attendre lors du démarrage d’un blockbuster et les chances d’être déçu sont importantes, mais avec certains longs métrages que vous pouvez trouver sur HBO Max, il n’en va peut-être pas de même. Un film d’il y a plus de dix ans avec un voyage dans le temps et qui dure 79 minutes ? Pourquoi pas?

Un groupe éclectique et amusant de personnages qui fréquentent un bar ils trouvent une femme qui prétend venir du futur.

Cela conduit à une petite folie qui renvoie au même titre du film et qui sert aux fans de science-fiction de trouver une multitude de références.

Drôle, avec des visages familiers et efficace dans son propos, Foire aux questions sur le voyage dans le temps est un film à voir.

Notre planète, la vie et la réalité qui nous entoure sont pleines de grands mystères, d’énigmes qui ont attiré la curiosité de civilisations entières. Et nous n’avons toujours pas de réponse pour beaucoup d’entre eux.

Brexit : une guerre incivile

Même si cela fait quelques années que tout s’est passé, Brexit : une guerre incivile peut aussi être qualifiée d’actualité parce que les conséquences de ce qui s’est passé sont encore vécues et parce que les thèmes abordés par le film sont toujours présents dans chaque processus électoral qui se déroule. L’affaire Cambridge Analytica était importante, mais pas la seule.

Avec Benedict Cumberbatch à la tête du casting, dans Brexit : une guerre incivile consiste à le dire à n’importe quel spectateur comment ce vote pour quitter l’Europe a été conçu et tout ce qui s’est passé sur Facebook.

Mais le film n’est jamais perdu et regorge de suspense et d’accroches pour intéresser tout le monde.

Si vous l’aimez quand vous le voyez sur HBO Max, nous vous recommandons également de rechercher ce qui est arrivé à son protagoniste.

Deadwood : le film

Il est normal que certaines séries se terminent ou aient un temps de continuation plus tard en format film. L’affaire Deadwood n’est pas étrange.

Quand il n’a pas été renouvelé pour une quatrième saison, on avait le sentiment qu’il y avait quelque chose de plus à raconter et il a fallu près de 15 ans pour obtenir le prochain volet d’un long métrage qui séduira les plus nostalgiques.

Répéter une grande partie du casting de la série originale qui a marqué le temps, bien que la vérité soit qu’avec une qualité légèrement inférieure dans la proposition en perdant de la force de l’intrigue et avec moins de séquences qu’il n’en aurait fallu. Même ainsi, il est conseillé de le voir sur HBO Max, surtout si vous avez suivi la série à l’époque.

Le conte

Nous nous sommes retrouvés avec un film à petit budget pour ceux qui recherchent quelque chose en dehors du marché habituel qu’il appartient à ce qu’on appelle habituellement le cinéma alternatif, même si parfois ce n’est pas tellement et cela intéressera tout type de spectateur.

The Tale se concentre sur la critique que la protagoniste fait de ses expériences avec les hommes, en particulier la première, le harcèlement et d’autres détails de sa vie. Un film très actuel qui a traversé une multitude de festivals Et que vous ne devriez pas manquer HBO Max.