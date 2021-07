Les meilleurs films originaux Disney + à regarder (jusqu’à présent)

Âme (2020)

Bien que j’aime Luca, il y a juste quelque chose à propos de Soul qui en fait l’un de mes films Pixar préférés de tous les temps. Soul raconte l’histoire de Joe Gardner, un pianiste de jazz qui obtient enfin le coup de sa vie pour jouer dans son club de jazz de rêve, lorsque la tragédie frappe. Maintenant, c’est à lui, avec l’aide de quelques nouveaux amis, de s’en sortir.

Je ne vais pas spoiler une seule chose pour ce film. Si vous n’avez pas encore vu Soul, regardez-le. C’est l’un des meilleurs de Pixar, à mon avis. L’histoire elle-même est tellement inspirante, elle vous apprend les joies simples de la vie, comment nous n’avons peut-être pas besoin d’avoir un but fou et nous pouvons simplement vivre, en attendant le lendemain avec impatience. L’animation est époustouflante, l’histoire incroyable et la distribution de la voix, avec Jamie Foxx et Tina Fey, prend le gâteau. C’est l’un des meilleurs films de 2020, et certainement l’un des meilleurs Disney + à regarder en ce moment.