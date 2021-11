Les meilleurs films originaux en streaming sur tous les principaux services

Frederick Blichert / Autorité Android

Table des matières

01Netflix02Disney Plus03Amazon Prime Video04HBO Max05Hulu06Apple TV Plus

Les services de streaming ont investi des sommes énormes dans la création de leurs propres bibliothèques de films originaux en streaming. Alors que le marché du visionnage à domicile continue de croître, les bibliothèques de films en streaming uniquement font de même. Pratiquement tout le monde entre dans l’action. La vieille garde (comme Netflix et Hulu) et les nouveaux joueurs (comme HBO Max et Apple TV Plus) produisent et acquièrent des titres impressionnants. Et ils travaillent avec les meilleurs cinéastes.

Alors, par où commencer ? Quels sont les meilleurs films sur Netflix, Disney Plus, Prime Video et d’autres grandes plateformes de streaming ? Qu’est-ce que le remplissage ? Lisez la suite pour une liste des meilleurs films en streaming originaux organisés par les services de streaming où vous pouvez les regarder.

Netflix

Meilleur film original en streaming : Da 5 Bloods

Mettant en vedette l’une des dernières performances de Chadwick Boseman, Da 5 Bloods suit quatre vétérans noirs du Vietnam qui se réunissent au Vietnam de nos jours. Pendant la guerre, l’unité a caché de l’or qu’ils avaient trouvé. Maintenant, ils prévoient de récupérer les restes de leur chef d’escouade bien-aimé et de trouver leur trésor. Spike Lee dirige cette épopée de guerre riche en strates, qui va et vient dans le temps pour explorer les blessures durables du racisme en Amérique, l’héritage de l’impérialisme militaire et les liens complexes qui se forment en temps de guerre.

Voir également:

A tous les garçons que j’ai aimés avant : D’un charme contagieux, À tous les garçons que j’ai aimés auparavant, une adolescente timide est soudainement mise sous les projecteurs lorsque ses anciens béguins reçoivent des lettres d’amour qu’elle leur a secrètement écrites.

Came: Lorsque la camgirl Lola perd le contrôle de ses chaînes vidéo au profit d’un mystérieux sosie, elle doit découvrir qui lui fait ça et comment reprendre le contrôle de sa vie et de ses moyens de subsistance dans ce mystère hitchcockien.

Disney Plus

Meilleur film original en streaming : Luca

Luca de Pixar ne s’est presque pas qualifié pour cette liste. Le long métrage fantastique sur le passage à l’âge adulte était prêt pour une sortie en salles. Disney réévalué en réponse à la pandémie de COVID-19. En conséquence, Luca est sorti en tant que film original en streaming de Disney Plus en juin 2021. Le film suit un jeune monstre marin nommé Luca qui prend forme humaine lorsqu’il est sur terre. Malgré les avertissements de ses parents, Luca, avec son nouvel ami Alberto, explore la ville voisine de Portorosso sur la Riviera italienne. Quelque chose comme un récit de La Petite Sirène, avec des influences claires de Hayao Miyazaki, Luca est une histoire réconfortante et l’un des meilleurs films originaux en streaming.

Voir également:

Noir est roi : L’icône du divertissement Beyoncé réalise cet album visuel époustouflant qui réinvente Le Roi Lion comme l’histoire d’un jeune prince africain, explorant les thèmes de la culture noire et de la diaspora africaine.

Hamilton : Vous pouvez regarder un enregistrement du phénomène Broadway primé aux Tony Awards – mélangeant hip hop, jazz et R&B pour raconter l’histoire du père fondateur américain Alexander Hamilton – sur Disney Plus.

Amazon Prime Vidéo

Meilleur film original en streaming : Vous n’étiez jamais vraiment là

La réalisatrice Lynne Shelton a suivi son brillant film de 2011 Nous devons parler de Kevin avec ce film original d’Amazon Prime Video en 2017, un choix facile parmi les meilleurs films originaux en streaming. You Were Never Really Here suit un tueur à gages brutal qui quitte sa mission pour sauver une jeune fille qui a été vendue comme esclavage sexuel. Joaquin Phoenix est un KO absolu dans le rôle principal d’un homme aux prises avec son passé troublé et mettant ses compétences sinistres à profit dans un monde souterrain sombre et inquiétant.

Voir également:

Une nuit à Miami : L’actrice primée aux Oscars Regina King fait ses débuts en tant que réalisatrice dans cette histoire vraie intelligente et puissante sur une nuit où Muhammad Ali (alors Cassius Clay), Jim Brown, Sam Cooke et Malcolm X se sont réunis pour discuter de leurs succès au milieu des droits civils croissants mouvement.

Le démon néon : Un modèle adolescent est plongé dans un monde miteux de LA où la jeunesse vaut la peine d’être tuée dans ce rêve de fièvre tordu du réalisateur de Drive.

HBO Max

Meilleur film original en streaming : No Sudden Move

Lorsqu’un simple braquage tourne mal dans le Détroit des années 1950, un groupe de gangsters doit découvrir qui tire les ficelles, comment être payé et ce que l’industrie automobile en plein essor a à voir avec cela. No Sudden Move s’attaque à la corruption des entreprises, aux tensions raciales et à l’honneur parmi les voleurs d’une manière dépouillé et graveleux. Il dispose d’un casting empilé, dont Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Noah Jupe, Craig Grant, Julia Fox, Frankie Shaw, Ray Liotta et Bill Duke. Derrière la caméra se trouvent l’écrivain Ed Solomon et le réalisateur Steven Soderbergh, qui collaborent à merveille sur l’un des meilleurs films originaux en streaming sur n’importe quel service.

Voir également:

Ligue de justice de Zack Snyder : Un peu de cinéma (et de marketing) franchement bizarre, la coupe de réalisateur étendue de Snyder n’aurait vraiment pu exister qu’à l’ère du streaming. Et c’est franchement une énorme amélioration par rapport à la coupe théâtrale fade de The Justice League.

Laissez-les tous parler : Une auteure célèbre cherche à renouer avec de vieux amis alors qu’elle se rendait à une cérémonie de remise de prix au Royaume-Uni dans un film tourné sur deux semaines sur place à bord du paquebot Queen Mary 2.

Hulu

Meilleur film original en streaming : Palm Springs

On pourrait penser que la prémisse de Groundhog Day, où les personnages doivent revivre les mêmes événements encore et encore jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen de briser le cycle, vieillirait. Miraculeusement, des films et des émissions comme Edge of Tomorrow, Happy Death Day et Russian Doll ont montré qu’il existe, peut-être à juste titre, d’innombrables façons de répéter la formule. Vous pouvez ajouter Palm Springs 2020 à cette liste. Cette comédie, dans laquelle deux étrangers se retrouvent piégés lors d’un mariage à Palm Springs, est une tournure hilarante et intelligente, avec Andy Samberg et Cristin Milioti apportant humour et cœur aux noces de plus en plus chaotiques.

Voir également:

Faire attention à l’écart : Ce documentaire profondément émouvant suit trois jeunes patineurs alors qu’ils naviguent dans leur vie instable alors qu’ils sont au bord du précipice de l’âge adulte.

Saison la plus heureuse : Abby est ravie de proposer à sa petite amie Harper pendant qu’ils passent Noël avec la famille de Harper. Le seul problème est que les parents de Harper ne savent pas qu’elle est homosexuelle. Ils pensent qu’elle ramène juste une amie à la maison pour Noël.

Apple TV Plus

Meilleur film original en streaming : Wolfwalkers

La troisième partie de la « trilogie du folklore irlandais » de Thomas Moore, après The Secret of Kells en 2009 et Song of the Sea en 2014, Wolfwalkers n’est pas seulement l’un des meilleurs films originaux en streaming. C’est l’un des meilleurs films de 2020. Nouvelle en Irlande, une jeune fille nommée Robyn se lie d’amitié avec un Mebh, une fille à l’esprit libre capable de libérer son esprit de son corps sous la forme d’un loup. Alors que Robyn apprend aussi à devenir une marcheuse de loups, elle est soudainement en désaccord avec son père. Le veuf bourru les a amenés dans leur nouvelle maison pour aider à chasser et à tuer la population de loups locale. Cela pourrait inclure Mebh, sa mère et maintenant même Robyn.

Voir également:

Levrette: Tom Hanks dirige une flotte de navires de guerre alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, faisant de son mieux pour combattre les sous-marins allemands pendant qu’il attend le soutien aérien dont il a tant besoin.

Histoire de Beastie Boys : Spike Jones réalise ce documentaire, dans lequel les Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz racontent l’histoire du groupe, depuis leurs débuts jusqu’au décès de leur coéquipier Adam Yauch et au-delà.

