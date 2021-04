Les meilleurs films pour découvrir qui est le meurtrier que vous pouvez voir sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video

Il n’y a pas de meilleur remède pour se déconnecter des problèmes quotidiens qu’un bon thriller, un mystère qui demande toute notre attention pour découvrir le meurtrier. Les plateformes de streaming savent que ce genre a garanti le succès et elles ont de véritables joyaux de celluloïd dans leurs catalogues.

Dans tous les films que nous allons recommander ci-dessous il y a des indices à suivre, des mystères à dénicher et beaucoup de suspense, mais chacun avec un style différent. Tous les films de détective et de mystère ne devraient pas être terrifiants pour nous donner une crise d’angoisse, bien que de temps en temps, il soit bon d’avoir un après-midi de terreur.

Tout au long de l’histoire, les thrillers ont été mêlés à de nombreux autres genres: horreur, comédie, drame, romance … Sur les principales plateformes de streaming, vous pouvez trouver titres classiques et modernes de tous styles, à voir en famille ou avec le tensiomètre à côté, au cas où.

Si vous êtes amateur de romans policiers, de jeux de société pour découvrir qui est le meurtrier et que vous ne résistez à aucun film policier, voici quelques films pour passer une bonne après-midi devant la télévision.

Meilleurs films pour découvrir le meurtrier:

Recherche

Le monde numérique porté au cinéma, Searching nous montre de manière grossière notre tendance à voir ce qui nous intéresse. David Kim cherche désespérément sa fille de 16 ans qui a disparu sans laisser de trace, mais se rend vite compte qu’il cherche un inconnu, la vie qu’il croyait que sa fille avait est une simple illusion.

À travers l’écran d’ordinateur, les messages, les réseaux sociaux, les appels vidéo et toutes sortes de connexions en ligne, ces films nous montrent la recherche effrénée du protagoniste qui trouve des indices qui le mènent à la dure réalité.

Qualification: Recherche Date de sortie: 2018 Durée: 1h 42 min Plate-forme: Prime Video

Enola Holmes

Jouer au détective peut aussi être une activité intéressante à faire en famille. Millie Bobby Brown entre dans la peau de la sœur de Sherlock Holmes pour le prouver les filles peuvent aussi être aventureuses et perspicaces, sans les vices que traîne le personnage de Holmes ne convenant pas à un film de jeunesse.

L’histoire est rapide et drôle, racontée par le protagoniste de manière rapprochée. Ce n’est peut-être pas l’intrigue mystérieuse la plus difficile à déchiffrer, mais pour les enfants et les jeunes, elle s’est imposée comme l’une des meilleures propositions de Netflix ces dernières années.

Qualification: Enola Holmes Date de sortie: 2020 Durée: 2h 4min Plate-forme: Netflix

Perdu

David Fincher, a choisi le best-seller de Gillian Flynn pour le transformer en film. Nick Dunne (Ben Affleck) dénonce la disparition de sa femme Amy (Brochet de Rosamund) à l’occasion de son cinquième anniversaire. Loin de recevoir l’aide de la famille, des amis et des autorités, Nick devient le principal suspect.

Lost est un puzzle avec tant de détails et d’indices, avec tant de nuances que vous êtes obligé de le regarder plusieurs fois pour comprendre tous ceux que Fincher a voulu transmettre en plus de 2 heures et demie de film. Parfait pour regarder en groupe puis prendre un café pour démêler l’histoire.

Qualification: Perdu Date de sortie: 2014 Durée: 2h 29min Plate-forme: Prime Video

Les crimes d’Oxford

Un meurtrier, une menace et l’aide des mathématiques pour percer ce mystère et arrêter un jeu lugubre dans lequel nous nous retrouvons plongés. Elijah Wood, John Hurt et Leonor Watling star de ce film entre l’Espagne et le Royaume-Uni.

Alex de la Iglesia Il mélange généralement de nombreux genres dans un seul film, mais dans The Oxford Crimes, il a choisi de rester dans le roman policier et de s’en tenir au style plus classique. Bien entendu, ce film offre du mystère, des indices et une intrigue parfaite pour les amateurs d’histoires policières qui trouveront également intéressant le roman de Guillermo Martínez sur lequel il est basé.

Qualification: Les crimes d’Oxford Date de sortie: 2008 Durée: 1h 47min Plate-forme: HBO

Sherlock Holmes

Parlant de la découverte de meurtriers et de mystères, le chercheur le plus célèbre en littérature et en cinéma ne pouvait manquer, un personnage bizarre et brillant dont de nombreux autres protagonistes à succès ont émergé. L’image du génie, brillante d’une part et pleine de défauts d’autre part, c’est Sherlock Holmes.

Le personnage de Conan Doyle est apparu sur grand écran à de nombreuses reprises, l’une de ses dernières versions est sur Netflix. Interpreté par Robert Downey Jr. et accompagné de Jude Law et Rachel McAdams. Ce film est plein d’action, de courses, de traits humoristiques et d’une intrigue parfaite à démêler du canapé à la maison.

Qualification: Sherlock Holmes Date de sortie: 2009 Durée: 128 minutes Plate-forme: Netflix

Dagues dans le dos

L’horreur et le suspense les plus extrêmes ne sont pas les seuls éléments qu’un bon film mystère puisse avoir. Les intrigues familiales peuvent également être détendues et même avoir des notes d’humour. Le style des romans d’Agatha Christie ou des jeux de société comme Cluedo sont reflétés dans la dernière bande de Rian Johnson.

Un casting impressionnant d’acteurs (Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Michael Shannon, Daniel Craig) se réunit sous la direction de Johnson pour incarner une famille riche avec de nombreux défauts personnels. Personne ne pourra quitter le manoir familial et hériter de la fortune attendue jusqu’à ce que l’on découvre ce qui est arrivé au patriarche. C’est amusant et agile, vous allez l’adorer.

Qualification: Dagues dans le dos Date de sortie: 2019 Durée: 2h 10min Plate-forme: Prime Video

Le jeu de la suspicion (Cluedo)

En continuant avec ce thème et ce style, si vous avez aimé la version moderne, vous devriez voir The Game of Suspicion de 1985. Également chargé de visages familiers tels que Tim Curry, Lesley Ann, Christopher Lloyd et Madeline Kahn, entre autres, ce film ne cache pas qu’il s’inspire du célèbre jeu de société.

Un groupe de six inconnus devient suspect pour un huitième personnage. Au fur et à mesure que les autres meurent, des indices sont révélés qui nous mènent au coupable et révèlent les secrets de chacun. C’est une comédie noire classique avec lequel vous passerez un bon moment, comme avec le jeu.

Qualification: Le jeu de la suspicion Date de sortie: 1985 Durée: 1h 34min Plate-forme: Prime Video

Sept

En ce qui concerne les films de détective et de mystère que vous pouvez diffuser dès maintenant, il n’est pas étonnant que Seven soit disponible sur deux plates-formes en même temps. Qui ne veut pas voir ces films chaque année au moins une fois?

Seven était le succès avec lequel David Fincher fait connaître son talent de réalisateur. Ce thriller suit deux détectives à la recherche d’un tueur en série qui tue sur la base de sept péchés capitaux. L’histoire s’engage depuis le début et offre l’une des fins les plus rondes et les plus inattendues que les cinémas aient vu. Sans aucun doute, un film à voir un après-midi pluvieux.

Qualification: Sept Date de sortie: Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze Durée: 2h Plate-forme: Netflix et HBO

L’île minimale

Les marais du Guadalquivir sont devenus le cadre idéal pour un film policier. La photographie de ce film est une raison impérieuse de s’asseoir devant la télévision avec cette histoire, dommage si vous ne l’avez pas vue au cinéma.

Javier Gutiérrez et Raúl Arévalo Ce sont deux détectives du début des années 80 aux styles très différents qui ont pour objectif de découvrir qui est responsable des crimes brutaux qui ont été perpétrés contre plusieurs adolescents de la région. Ils ne trouveront pas beaucoup d’aide parmi les habitants de la région.

Qualification: L’île minimale Date de sortie: 2014 Durée: 1h 39min Plate-forme: HBO

Wind River

Nous nous retrouvons dans un autre terrain vague où cacher les pires secrets. Elizabeth Olsen Vous vous mettez dans la peau d’un agent du FBI qui doit enquêter sur un crime horrible dans le nord gelé des États-Unis. Votre seule aide est Jeremy Renner, l’acteur incarne un chasseur du territoire qui connaît les forêts et ce qui se passe dans la communauté amérindienne où le crime a eu lieu.

Écrit et réalisé par Taylor Sheridan, ce film est le premier du réalisateur. Près de deux heures de neige aveuglante pour scruter chaque petite maison du comté et soupçonner chacun des habitants à la recherche du meurtrier.

Qualification: Wind River Date de sortie: 2017 Durée: 1h 42min Plate-forme: Prime Video