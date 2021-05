Les meilleurs films pour enfants en streaming sur Netflix en ce moment

Les petits coquins (1994)

C’est un classique pour une raison. The Little Rascals parle de l’interaction typique entre garçons et filles, et lorsqu’un garçon, qui fait partie d’une organisation anti-filles, commence à se rapprocher d’une fille, ils décident de rompre la relation – mais bien sûr, les choses ne se passent pas exactement comme prévu.

Ugh, je pense que nous voulons tous une relation comme Alfalfa et Darla. C’est tellement pur et mignon et ça me fait sourire à chaque fois que je regarde ce film. De plus, pendant que vos enfants rient des blagues du film, vous vous surprendrez à sourire et à repenser à votre jeunesse. Les enfants font les choses les plus audacieuses, et ce film en est un pur exemple – et à quel point ça a l’air ridicule quand on grandit.

Diffusez The Little Rascals sur Netflix.