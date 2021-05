Les meilleurs films spatiaux et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Qu’est-ce qui définit un film spatial? Doit-elle réellement avoir lieu dans l’espace et, si oui, dans quelle mesure? De plus, à quelle distance de la Terre devrions-nous aller hardiment avant de violer les paramètres de plausibilité? Ce sont des questions que nous nous sommes posées lors de la compilation des meilleurs films spatiaux disponibles à regarder en streaming, avec une location ou un achat numérique, ou avec des copies physiques (si vous préférez toujours celles-ci).

Nous avons décidé de nous concentrer principalement sur des classiques comme 2001: A Space Odyssey et des chefs-d’œuvre modernes comme The Martian qui impliquent l’exploration de mondes au-delà de la Terre, mais qui sont presque entièrement racontés du point de vue des Terriens. Ce que ces astronautes trouvent (par choix ou même par nécessité) au cours de leurs aventures vont du mystérieux au macabre, ou inspirent le mal du pays. Voici nos 14 films spatiaux préférés et où les trouver, en commençant par l’une des histoires vraies les plus choquantes du sous-genre.