HBO Max a été lancé en 2020 en tant que hub numérique pour tout le contenu exclusif de HBO. Il propose une programmation tournante de centaines de séries télévisées et de films de Warner Bros., DC, Studio Ghibli, etc. HBO Max lancera également de tout nouveaux films de WarnerMedia en 2021 sans attendre qu’ils soient d’abord diffusés en salles. Voici les meilleurs films sur HBO Max en ce moment, des nouveaux films dramatiques et comiques aux meilleurs franchises d’action et films documentaires.

Les meilleurs films sur HBO Max

Vient d’être ajouté sur HBO Max

WarnerMedia a annoncé fin 2020 qu’elle sortirait toute sa liste de blockbusters dans les cinémas et sur HBO Max simultanément en 2021. En plus de ces sorties de blockbusters, HBO Max propose une gamme tournante de films préférés des fans, qui se rafraîchissent régulièrement. Dans cet esprit, voici les meilleures nouveautés et ajouts sur HBO Max en ce moment.

Noël 8 bits (2021)

Source : Warner Bros. Pictures

Situé dans le Chicago des années 1980, 8-Bit Christmas suit un enfant de 10 ans qui se lance dans une quête pour obtenir le dernier et le meilleur système de jeu vidéo pour Noël. La distribution d’ensemble comprend Neil Patrick Harris, Stev Zahn et June Diane Raphael.

Amour fou et stupide (2011)

Source : Warner Bros. Pictures

Crazy Stupid Love met en vedette Steve Carell dans le rôle de Cal Weaver, dont la vie apparemment parfaite s’effondre lorsqu’il apprend que sa femme Emily (Julianne Moore) a été infidèle et veut divorcer. Intimidé par le monde des rencontres, Cal fait appel au beau playboy Jacob Palmer (Ryan Gosling). Le film met également en vedette Emma Stone, Lio Tipton et Jonah Bobo.

RIPD (2013)

Source : Universal Pictures

RIPD met en vedette Jeff Bridges et Ryan Reynolds dans le rôle de deux hommes de loi morts-vivants qui reviennent de l’au-delà pour sauver l’humanité d’une apocalypse surnaturelle.

Deux amants (2008)

Source : Images de Magnolia

Two Lovers met en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle du photographe à temps partiel Leonard Kraditor. Il retourne vivre avec ses parents à la suite d’un engagement terminé et s’implique avec une femme locale nommée Sandra (Vinessa Shaw). Alors que la paire semble être un match parfait, les choses se compliquent lorsque la belle Michelle (Gwyneth Paltrow) entre en scène.

Action sur HBO Max

HBO Max est également l’endroit idéal pour certains des meilleurs films d’action sous licence pour le streaming. Que vous préfériez des films à suspense, d’action rapide ou des thrillers de science-fiction, voici les meilleurs films d’action que vous voudrez regarder sur HBO Max avant qu’ils ne disparaissent.

Le Hobbit : Le voyage inattendu (2012)

Source : Warner Bros. Pictures

Le premier volet de la trilogie Le Hobbit, Le Hobbit : Le voyage inattendu suit Bilbo Baggins (Martin Freeman) alors qu’il rejoint un groupe de nains dans une quête pour reconquérir le royaume d’Erebor. Le film met également en vedette Ian McKellen, Andy Serkis, Aidan Turner et Richard Armitage.

Oblivion 2013)

Source : Universal Pictures

Situé en 2077, Oblivion suit un technicien nommé Jack Harper (Tom Cruise), qui est renvoyé sur la Terre désormais abandonnée pour entretenir des drones utilisés dans la lutte contre les autres charognards extraterrestres.

Coureur Coureur (2013)

Source : Entreprises Regency

Runner Runner met en vedette Justin Timberlake en tant qu’étudiant diplômé de Princeton nommé Richie qui se rend au Costa Rica pour affronter le magnat du jeu en ligne Ivan Block (Ben Affleck). Alors que Block prend initialement Richie sous son aile, Richie apprend bientôt la vérité choquante et dangereuse de son nouveau mentor.

La trilogie Matrix (1999-2003)

Source : Warner Bros. Pictures

Créée par les scénaristes-réalisateurs les Wachowski et le producteur Joel Silver, The Matrix Trilogy dépeint la chute technologique de l’humanité à travers les yeux de Neo de Keanu Reeves, qui s’associe à Trinity (Carrie-Anne Moss) et Morpheus (Laurence Fishburne) pour tenter de libérer l’humanité du système connu sous le nom de Matrix. Revisitez la trilogie originale avant les débuts de Matrix Resurrections dans les salles et sur HBO Max le 22 décembre.

Comédie sur HBO Max

De plus, HBO Max est une excellente plaque tournante pour divers films qui vous feront rire. Dans cet esprit, voici quelques-uns des films les plus drôles actuellement diffusés sur HBO Max.

Gestion de la colère (2003)

Source : Sony Pictures

Anger Management met en vedette Adam Sandler dans le rôle d’un homme aux manières douces nommé Dave, qui est pris dans un incident à bord d’un avion et finit par être envoyé dans des cours de gestion de la colère. La classe est enseignée par un enseignant conflictuel et peu orthodoxe (Jack Nicholson), qui emménage avec Dave pour l’aider à faire face à ses démons intérieurs.

Animo Juventud (Allez les jeunes !) (2021)

Situé à Mexico, Animo Juventud (Go Youth!) est un conte de passage à l’âge adulte centré sur les amours, les rêves et les peurs de quatre adolescents éclectiques. Source : HBO

La campagne (2012)

Source : Warner Bros. Pictures

La campagne met en vedette Will Ferrell et Zach Galifinakis dans le rôle de deux rivaux politiques qui transforment une course au Congrès de Caroline du Nord en une guerre sauvage et hilarante. Le film met également en vedette Dylan McDermott, Jason Sudeikis, John Lithgow et Dan Aykroyd.

Deck the Halls (2006)

Source : Renard du 20e siècle

Deck the Halls met en vedette Matthew Broderick en tant que père de banlieue et Steve passionné de Noël, dont le règne en tant que roi de Noël du quartier est remis en question suite à l’arrivée du nouveau voisin Danny (Danny DeVito). Le film met également en vedette Kristin Chenoweth, Kristin Davis et Alia Shawkat.

Enfants et famille sur HBO Max

HBO Max propose également une liste de films vaste et en constante évolution, parfaite pour toute la famille. Voici quelques-uns des meilleurs streaming en ce moment.

Les Aventures de Pinocchio (1996)

Source : cinéma nouvelle ligne

Les Aventures de Pinocchio met en vedette Martin Landau dans le rôle d’un sculpteur sur bois nommé Geppetto, qui sculpte un morceau de bois magique à l’image d’un garçon (Jonathan Taylor Thomas) qui prend vie.

À la poursuite des non-conformistes (2012)

Source : Renard du 20e siècle

Inspiré par la véritable amitié entre les surfeurs Jay Moriarty (Jonny Weston) et Frosty Hesson (Gerard Butler), Chasing Mavericks suit leur voyage pour surfer et conquérir la gigantesque houle californienne connue sous le nom de Mavericks.

Fred Claus (2007)

Source : Warner Bros. Pictures

Fred Claus met en vedette Vince Vaughn dans le rôle du frère titulaire de Claus, qui est à tous points de vue l’opposé de son frère Nicholas (Paul Giamatti). Lorsque les voies criminelles de Fred lui causent des ennuis, Nicholas recrute son petit frère en difficulté pour travailler dans son atelier et aider à préparer Noël.

La vie de Pi (2012)

Source : Images de Fox 2000

Basé sur le roman du même nom de Yann Martel en 2001, Life of Pi est centré sur un adolescent indien nommé « Pi » Patel alors qu’il raconte l’histoire de sa survie à un naufrage en flottant sur un canot de sauvetage avec un tigre du Bengale à l’âge de 16 ans.

Documentaires sur HBO Max

Si vous cherchez un nouveau documentaire à découvrir, HBO Max a beaucoup de choix. Que vous soyez intéressé par la politique, le vrai crime, le sport ou la musique, voici quelques-uns des documentaires les plus intéressants disponibles actuellement sur HBO Max.

Adrienne (2021)

Source : HBO Max

Adrienne célèbre la vie et l’œuvre de feu l’acteur et cinéaste serveuse Adrienne Shelly, qui a été assassiné en 2006.

Boîte à musique : M. Saturday Night (2021)

Source : HBO Max

Un nouvel épisode de la série documentaire Music Box de HBO Max, Music Box: Mr. Saturday Night revient sur la montée en puissance de l’entrepreneur musical Robert Stigwood, qui était surtout connu pour avoir géré Cream, les Bee Gees et pour avoir amené Grease et Saturday Night Fever au grand écran.

Le prisonnier pour toujours (2021)

Source : HBO Max

Réalisé par Alex Gibney, The Forever Prisoner explore l’emprisonnement à durée indéterminée et la torture du terroriste présumé Abu Zubaydah par la CIA à la suite des attentats du 11 septembre.

L’agitation lente (2021)

Source : HBO Max

Réalisé par Sonja Sohn de The Wire, The Slow Hustle explore le mystère entourant la mort encore non résolue du détective de la police de Baltimore, Sean Suiter.

Plus d’exclusivités sur HBO Max

HBO Max est également la maison exclusive de la collection Studio Ghibli. Dans le cadre du partenariat, l’intégralité du catalogue Studio Ghibli peut désormais être diffusée via HBO Max. Cela inclut des titres d’animation primés tels que Mon voisin Totoro, Kiki’s Delivery Service et Spirited Away.

En dehors des projets du Studio Ghibli, HBO Max propose une large sélection de contenu familial parfait pour votre prochaine expérience de théâtre en famille, y compris des favoris comme la collection Harry Potter, Ella Enchanted et Journey 2: The Mysterious Island

Il y a beaucoup à considérer lors du choix de ce qu’il faut diffuser, en particulier avec la quantité de contenu disponible sur HBO Max contre Peacock contre Disney +. Et comme ses concurrents, HBO Max met régulièrement à jour sa vaste médiathèque avec du contenu frais et de toutes nouvelles versions.

Parmi les sorties les plus attendues sur HBO Max, citons les débuts à venir de Matrix Resurrections dans les salles et sur HBO Max le 22 décembre.

