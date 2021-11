Les meilleurs fonds d’écran sur le thème de l’espace pour montrer l’écran XDR de votre nouveau MacBook Pro

Les derniers MacBook Pro d’Apple sont maintenant disponibles et entre les mains des consommateurs. Et quelle meilleure façon de personnaliser votre nouvel ordinateur portable que de trouver un fond d’écran. Nous avons une collection d’images de lancement de fusées et d’espace qui serviront de fond d’écran parfait pour MacBook Pro pour montrer son nouvel écran XDR !

Nous avons rassemblé de superbes images de la NASA, ainsi que des images de photographes de Space Explored qui s’adapteront parfaitement à votre nouveau MacBook. Certaines de ces images sombres de la NASA feront un excellent travail en aidant l’encoche à se fondre dans l’appareil.

Pour télécharger ces images, qui ont été dimensionnées pour l’affichage sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces, assurez-vous de cliquer sur les images pour maximiser leur taille avant de cliquer avec le bouton droit et d’enregistrer les images.

Fonds d’écran MacBook Pro de la NASA depuis l’espace

La NASA publie régulièrement de belles images du domaine public pour que le monde puisse en profiter. Ces images de la Station spatiale internationale présentent la vue imprenable sur la Terre depuis l’espace. Vous pouvez consulter plus d’images de la NASA sur le site Web de la NASA.

Images de lancement de fusée spatiale explorée

Si vous préférez un fond d’écran spatial pour votre nouveau MacBook qui est juste un peu plus terre-à-terre (mais pas pour longtemps), vous pouvez télécharger l’une de ces photos des photographes de Space Explored. Ces photos montrent des fusées de SpaceX, de l’ULA et de la NASA prenant en charge diverses missions, ainsi que des lieux emblématiques comme le Vehicle Assembly Building (VAB) du Kennedy Space Center et la nouvelle base spatiale de SpaceX, au Texas.

Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir plus de photos alors que l’équipe Space Explored continue de documenter les lancements de fusées. Vous pouvez également acheter des tirages pour ces photographies et plus sur leur site Web respectif.

Le matériel spatial moderne n’est guère votre seule option pour les papiers peints sur le thème de l’espace. Daryl Saussé a capturé une partie du matériel historique du Kennedy Space Center sur film, ce qui pourrait faire un grand contraste avec votre ordinateur moderne.

Avez-vous acheté le nouveau MacBook Pro et prévoyez-vous d’utiliser l’une de ces images spatiales comme fond d’écran ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

