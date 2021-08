Les meilleurs forfaits Galaxy Z Fold 3 de Samsung à 200 $ de réduction sur la Galaxy Watch 4

in

Pour ceux qui n’ont pas 1 800 $ à dépenser mais qui veulent toujours mettre la main sur ce qui semble être l’un des meilleurs téléphones pliables à ce jour, trouver une excellente offre sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3 est crucial. Heureusement, Samsung simplifie la recherche en hébergeant l’une des meilleures offres directement sur son site Web.

Le programme d’échange multi-appareils de Samsung vous permet d’échanger jusqu’à quatre appareils – montre, tablette ou téléphone – pour économiser jusqu’à 800 $ sur un Galaxy Z Fold 3; même les appareils plus anciens avec un écran fissuré peuvent être échangés contre un crédit instantané pour l’achat de votre prochain téléphone. Avec des paiements mensuels, cela ramènerait son coût à 28 $ par mois. De plus, Samsung offre également un crédit Samsung de 200 $ avec toutes les précommandes, qui peut être utilisé sur certains articles, notamment des téléviseurs Samsung, des accessoires ou même la nouvelle Galaxy Watch 4 pour un prix aussi bas que 50 $.

Les offres des opérateurs dominent ce guide des meilleures offres Samsung Galaxy Z Fold 3 en ce moment, mais l’offre de Samsung offre aux acheteurs le meilleur des deux mondes en vendant l’appareil déverrouillé ainsi qu’attaché à divers opérateurs majeurs. Lors de l’achat, vous pouvez également bénéficier d’un forfait Samsung Care+ de 3 ans à prix réduit sans aucun paiement pendant les 12 premiers mois.

Bien qu’il existe quelques offres d’opérateurs qui peuvent vous faire économiser jusqu’à 1 000 $ sur les derniers téléphones pliables de Samsung, elles vous obligent généralement à ajouter une nouvelle ligne ou à échanger un seul appareil.

Pour ceux qui souhaitent changer de fournisseur de services, Verizon propose actuellement une autre de nos offres préférées. Lorsque vous passez à Verizon, vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur le Galaxy Z Fold 3 en échangeant un appareil éligible et en ajoutant une nouvelle ligne sur certains forfaits illimités. Verizon inclut même un ensemble Samsung Fold Cover et S Pen gratuit ainsi qu’un crédit Samsung de 150 $ avec les précommandes. Des offres similaires peuvent être trouvées chez AT&T et T-Mobile dans notre guide ci-dessus.

