Les meilleurs forfaits Mint Mobile d’avril 2021

Vous avez peut-être entendu le battage médiatique sur Mint Mobile. Ce MVNO en ligne uniquement n’a été lancé qu’en 2016, mais il gagne rapidement en popularité en raison de la simplicité et de l’abordabilité des forfaits Mint Mobile. Le transporteur a également reçu un énorme coup de pouce de publicité l’année dernière lorsque l’acteur devenu investisseur Ryan Reynolds a acheté une participation dans la société. Depuis lors, il n’a cessé de se renforcer, mais devriez-vous sauter dans le train en marche?

Eh bien, cela dépend de ce que vous attendez de votre opérateur sans fil. Vérifiez votre consommation de données mensuelle – avez-vous vraiment besoin de ce forfait de données illimité qui vous est facturé lorsque vous ne disposez que de 5 Go de données par mois? Si vous avez l’impression d’être surfacturé sur des contrats qui durent des années, alors Mint Mobile pourrait être fait pour vous. Ceci est mieux illustré en jetant un œil aux plans proposés.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un opérateur uniquement sim, vous devrez donc apporter votre téléphone compatible GSM sur le réseau ou en acheter un dans la boutique en ligne Mint Mobile.

Vente flash: obtenez le forfait 10 Go pour seulement 10 $ par mois

Vous verrez à quel point Mint Mobile est abordable dans notre aperçu ci-dessous, mais si vous lisez ceci le 31 mars, vous pouvez profiter d’une excellente affaire. L’offre du jour de Best Buy offre 50% de réduction sur le plan de lancement de 10 Go, ce qui vous permet de payer l’équivalent de seulement 10 $ par mois.

Le plan de 10 Go offre à la fois une connectivité 5G et 4G LTE. En plus de l’allocation mensuelle de données, vous bénéficiez également de conversations et de SMS illimités sur le réseau national de T-Mobile. Le forfait de lancement de trois mois est généralement de 60 $ au total, ce qui est déjà une grande valeur dans notre livre. Par la suite, c’est l’équivalent de 35 $ par mois, ce qui signifie que cette offre est effectivement de 71% sur le taux normal du plan.

Vous ne pouvez obtenir cette offre que jusqu’à minuit, alors cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

30,00 $

Carte SIM Mint Mobile 3 mois 10 Go

Économisez 30,00 $

Achetez-le maintenant

Meilleurs forfaits Mint Mobile

Mint Mobile ne fait pas de contrats. Vous payez des frais uniques pour un forfait simple et abordable de trois, six ou 12 mois. En fait, vous n’avez même pas besoin de prendre cette décision au départ, car il existe une offre de lancement pour les nouveaux clients qui vous offre des tarifs fantastiques sur votre premier plan de trois mois. Si cela fonctionne pour vous, après trois mois, vous pouvez décider de votre prochain engagement, en économisant plus d’argent en fonction de la durée de votre inscription. Si vous n’êtes pas si enthousiaste, vous pouvez simplement vous en aller.

Alors que la plupart des plans de Mint offrent des plafonds de données limités, le MVNO a récemment lancé sa toute première option illimitée. C’est seulement 30 $ par mois pour le forfait de lancement de trois mois, et vous n’avez jamais à vous soucier de votre utilisation des données. Eh bien, si vous dépassez 35 Go par mois, vous serez ralenti, mais c’est toujours le triple de l’utilisation que vous obtenez de l’un des plans de données limités. Tous les autres avantages tels que l’accès 5G, l’utilisation internationale et un point d’accès mobile sont exactement les mêmes que ceux que vous trouverez sur les plans limités.

Si vous n’avez pas besoin de données illimitées, vous avez le choix entre trois forfaits simples: 4 Go, 10 Go et 15 Go. Il s’agit en fait de la quantité de données 4G LTE ou 5G que vous recevez, car tous les plans sont des données techniquement illimitées, vous êtes simplement ralenti une fois que vous avez atteint votre allocation. Tous les forfaits comprennent des appels et des SMS illimités dans tout le pays, ainsi que des appels internationaux gratuits vers le Mexique et le Canada. Vous bénéficiez également d’un hotspot mobile gratuit.

Il semble que vous n’ayez pas le choix de commencer par l’offre de lancement ou non, mais c’est quand même une évidence. Cela vous donne trois mois de prix que vous n’obtiendrez normalement qu’avec le plan de 12 mois. Cela signifie que le plan de 4 Go est de 45 $ (15 $ par mois), le plan de 10 Go est de 60 $ (20 $ par mois) et le plan de 15 Go est de 75 $ (25 $ par mois). Aussi simple que cela. Il y a même une garantie de remboursement de sept jours pendant cette période de lancement.

Voir également: Meilleurs forfaits de téléphone portable

Si vous êtes prêt à vous engager pour six ou 12 mois, votre épargne augmentera considérablement. Sur le plan de six mois, les plans de 4 Go, 10 Go et 15 Go sont respectivement de 20 $, 25 $ et 35 $ par mois. Même le plan illimité s’en tient à un prix de 35 $ par mois. N’oubliez pas que vous payez la totalité du montant à l’avance, de sorte que le forfait de 15 Go pour six mois est un paiement unique de 210 $.

Si vous êtes suffisamment attiré après votre introduction de trois mois pour vous engager dans le plan de 12 mois, vous vous en tenez aux mêmes prix mensuels équivalents que la période de lancement. Cela signifie 15 $ par mois pour 4 Go, 20 $ par mois pour 10 Go et 25 $ par mois pour 15 Go de données.

Quel réseau utilise Mint Mobile?

Les prix abordables peuvent vous faire penser que vous sacrifiez un niveau de couverture, mais ce n’est pas le cas. Mint Mobile s’appuie sur le réseau national de T-Mobile, qui ne fait que se renforcer grâce à la fusion Sprint. Il s’agit d’un réseau GSM, vous devez donc vérifier que le téléphone que vous apportez est compatible GSM.

Tous les plans T-Mobile vous coûteraient beaucoup plus d’argent que Mint Mobile. Cependant, pour concurrencer Mint et d’autres MVNO, T-Mobile a également ajouté son plan le moins cher: Connect Prepaid. Mais Mint Mobile a toujours ce forfait T-Mobile sur les prix.

Les plans prépayés T-Mobile Connect sont disponibles en deux niveaux, 15 $ par mois pour un maximum de 2 Go de données LTE ou 25 $ par mois pour 5 Go. Avec le forfait Mint Mobile de 12 mois, vous obtenez 3 Go ou 12 Go de données pour les mêmes prix. De plus, les limites de données T-Mobile sont des plafonds, plutôt que simplement le point auquel vos données sont ralenties, et les prix n’incluent pas les taxes et les frais.

Quelles sont les meilleures alternatives à Mint Mobile?

Mint Mobile n’est pas le seul MVNO de la ville et la concurrence mérite d’être prise en considération. Voici les principaux transporteurs qui proposent des forfaits sans fioritures à des prix abordables:

Boostez le mobile

Boost Mobile est désormais un membre phare de la famille Dish Network. Il propose cinq forfaits à données limitées, ainsi que des remises si vous ajoutez plus d’une ligne à votre compte. Le plan qui offre le meilleur rapport qualité-prix est le plan Shrink It, qui offre des appels et des SMS illimités, ainsi que 12 Go de données LTE. Le plan commence à 45 $ par mois mais tombe à 40 $ puis 35 $ par mois après trois et six mois respectivement. Vous pouvez également opter pour l’un des deux forfaits illimités si vous souhaitez maximiser vos données.

Lire la suite: Les meilleures offres Boost Mobile

Cricket sans fil

Cricket Wireless est un opérateur appartenant à AT&T fonctionnant sur le même réseau. Il existe deux forfaits Cricket qui offrent des données 4G LTE limitées: l’un coûte 30 $ par mois avec 2 Go de données à haut débit et l’autre coûte 40 $ par mois avec 5 Go de données. Les deux plans prennent en charge une fonctionnalité appelée Stream More. Il est activé par défaut et réduira certaines vidéos en streaming haute définition à une résolution de 480p pour enregistrer vos données.

Lire la suite: Les meilleurs forfaits Cricket Wireless

Métro par T-Mobile

Ce MVNO était connu sous le nom de MetroPCS, mais depuis que T-Mobile l’a récupéré, il est maintenant connu sous le nom de Metro By T-Mobile. Il existe deux forfaits avec des données 4G LTE limitées. L’un coûte 30 $ par mois avec conversation illimitée, texte illimité et 2 Go de données. L’autre coûte 40 $ et augmente les données à 10 Go. Ces plans n’incluent pas de points d’accès, mais ils offrent Music Unlimited. Cela vous permet de diffuser plus de 40 applications musicales sans utiliser vos données.

Lire la suite: Les meilleures offres Metro by T-Mobile

Visible

Visible n’a qu’un seul plan pour 40 $ par mois, bien que vous obteniez le premier mois pour 25 $. En plus du texte et des minutes illimités, techniquement, il vous offre des données 4G LTE illimitées sur le réseau de Verizon. Si cela semble un peu trop beau pour être vrai, c’est parce que c’est le cas – vos données sont ralenties en période de trafic élevé. Pourtant, par rapport aux plans de données illimités sur les principaux opérateurs, c’est une bonne offre.

Lire la suite: Meilleures offres visibles

Dois-je donc m’inscrire à Mint Mobile?

Comme toujours, cela dépend de vos besoins en données – mais il y a très peu d’inconvénients. L’offre de lancement est d’un excellent rapport qualité-prix, il n’y a aucune obligation contractuelle et même une garantie de remboursement de sept jours. Si vous êtes prêt à donner une chance à Ryan Reynolds et Mint Mobile, consultez-le via le lien ci-dessous.