Les meilleurs fournisseurs d’énergie du Royaume-Uni 2021

E

Les factures d’énergie pèsent lourdement sur les budgets des ménages, c’est pourquoi il est si important de trouver l’offre la moins chère possible sans compromettre le service client et la qualité globale.

Changer de fournisseur d’énergie est un processus simple, mais cela peut être un peu intimidant, surtout si vous ne l’avez jamais fait auparavant. Dans cet esprit, nous avons examiné le marché britannique de l’énergie (recherche entreprise en mars 2021) et identifié ceux qui, selon nous, sont les meilleurs fournisseurs.

Nos classements par étoiles sont déterminés uniquement par notre équipe éditoriale en fonction d’une série de critères. Voir Méthodologie pour plus d’informations.

vert. énergie

Vert. – 4/5 étoiles

Satisfaction du client: 5/5

Pourquoi nous l’avons choisi

Vert. se distingue par son service client, ce qui en fait notre grand gagnant. Elle reçoit rarement des réclamations et propose sur son site Internet une gamme d’outils numériques pour aider les clients à gérer leur énergie.

Avantages

Service client rapide Facturation précise

Les inconvénients

Informations limitées sur la facture en ligne Informations rares sur l’efficacité énergétique Octopus Energy

Octopus Energy – 4/5 étoiles

Satisfaction du client: 4/5

Octopus Energy fournit un service client rapide et une facturation précise. Elle ne facture pas de frais de sortie sur ses tarifs à terme fixe.

Excellent service clientGrande précision des facturesPeu d’outils numériquesPeu de tarifs verts EDF Energy

EDF – 4/5 étoiles

Satisfaction du client: 4/5

EDF est performant en matière de conseil en efficacité énergétique et de bon service client en ligne. Il bénéficie également d’un faible nombre de plaintes.

Service client rapide et réactifFacturation préciseFrais de sortie à tarif fixeAssistance limitée aux économies d’énergie British Gas

British Gas – 4/5 étoiles

Satisfaction du client: 3/5

British Gas n’a pas de frais de sortie sur son contrat à tarif fixe le moins cher. Il fonctionne également bien dans le service de fourniture en ligne et dispose d’une gamme impressionnante d’outils numériques.

Traitement rapide des emailsBonne sélection d’outils digitauxLongue attente au téléphonePeu de choix de tarifs verts / Scottish Power

Scottish Power – 4/5 étoiles

Satisfaction du client: 3/5

Scottish Power offre des niveaux élevés de précision des factures et obtient de bons résultats pour la qualité de son service client en ligne. Elle propose également une large gamme de tarifs verts.

Service en ligne de haute qualitéBon choix de tarifs verts Mise à disposition d’outils numériques minceImposition de frais de sortie

Méthodologie

Dans notre examen de 45 fournisseurs d’énergie, nous avons attribué des points dans les catégories énumérées ci-dessous à l’aide d’un système de notation à cinq points, avec des données supplémentaires de notre partenaire énergétique, Comparison Technologies. Nous avons également utilisé les données que les entreprises sont tenues de fournir à Citizens Advice (il s’agit du troisième trimestre 2020, le plus récent).

Certaines entreprises ont moins de 25 000 clients et ne sont donc pas obligées de fournir les données à Citizens Advice. Lorsque c’était le cas, les entreprises ont obtenu un score moyen du total des points obtenus dans cette catégorie par tous les autres fournisseurs.

Nous avons appliqué la même méthodologie aux sociétés opérant sous licence d’une autre société et dont les données sont indiscernables de la société mère.

Nous avons fait référence au pourcentage de clients d’une entreprise qui ont reçu une facture exacte au cours de l’année précédente. Nous avons également scruté les sites Web des entreprises, attribuant des points pour l’aide apportée à la compréhension des factures.

Service client (téléphone)

Nous avons attribué des points en fonction de la notation de Citizens Advice sur les temps d’attente des appels en secondes.

Service client (en ligne)

Nous avons attribué des points en fonction de la notation de Citizens Advices sur le pourcentage d’e-mails auxquels les entreprises ont répondu dans les 2 jours. Les entreprises ayant répondu au plus grand nombre d’e-mails dans les 2 jours ont gagné le plus de points.

Nous avons attribué des points sur la base de la notation des données de Citizens Advice concernant le nombre de plaintes pour 10 000 clients.

Nous avons attribué des points en fonction de la fourniture d’outils et d’informations conçus pour aider les clients à gérer leur consommation d’énergie.

Nous avons attribué des points à chaque entreprise en fonction du coût de son tarif fixe le moins cher et du coût de son tarif variable standard le moins cher.

Nous avons attribué des points en fonction du nombre de tarifs verts proposés.

Nous avons attribué des points en fonction des entreprises facturant des frais de sortie faibles ou nuls aux clients quittant un tarif à taux fixe avant la fin du terme.

Nous avons attribué des points en fonction de la quantité et de la qualité des conseils donnés aux clients cherchant à réduire leur consommation d’énergie.

Le score global de chaque entreprise est basé sur ses performances sur tous les points de données. Ce score a été utilisé pour fournir une évaluation ES Money équivalente sur cinq étoiles.

Questions fréquemment posées

Pourquoi changer de fournisseur d’énergie ?

Facile – pour économiser de l’argent. Oh, et vous cherchez peut-être un meilleur service client. Et peut-être souhaitez-vous un approvisionnement énergétique plus vert que celui que votre fournisseur actuel peut offrir.

Vous pouvez savoir s’il y a de l’argent à économiser en exécutant un devis énergétique. Si vous n’avez jamais changé de fournisseur ou si vous n’avez pas changé depuis deux ans ou plus, il est fort probable que vous bénéficierez d’un tarif standard à taux variable « par défaut ». Ce sont généralement les offres les plus chères, et vous trouverez presque certainement un tarif fixe qui vous coûtera moins cher.

Si vous êtes déjà sur un tarif fixe, cela vaut toujours la peine de vérifier car de nouvelles offres arrivent tout le temps sur le marché. Assurez-vous simplement de ne pas encourir de frais de sortie si vous quittez votre contrat à taux fixe plus tôt, à moins que vous ne puissiez économiser plus que ce qu’ils coûtent en changeant de contrat.

Faire un devis vous donnera également une idée de ce qui est disponible en termes de tarifs d’énergie verte, où l’énergie est produite d’une manière respectueuse de l’environnement.

Que se passe-t-il lorsque je change de fournisseur d’énergie ?

Étonnamment peu ! Vous obtenez le même gaz et la même électricité grâce aux mêmes tuyaux et câbles, personne n’aura besoin d’effectuer de travaux sur votre propriété et il n’y aura aucune interruption de votre approvisionnement. Vous commencerez simplement à recevoir vos (plus petites !) factures d’une autre entreprise. L’ensemble du processus ne devrait pas prendre plus de 21 jours.

La seule exception à cette règle est si vous avez installé des compteurs d’énergie intelligents en même temps que vous changez. Chaque foyer au Royaume-Uni se verra proposer ces compteurs d’ici 2025, et changer de fournisseur peut être un bon moment pour les faire installer (à condition que vous les vouliez).

Un ingénieur viendra à votre domicile pour effectuer l’échange de compteur physique, ce qui ne devrait pas prendre plus de quelques heures pour les unités de gaz et d’électricité. Il ou elle peut avoir besoin de couper l’alimentation électrique dans le cadre de son travail.

Puis-je passer à l’énergie verte ?

Oui, il s’agit simplement de trouver un tarif énergétique qui repose sur une énergie produite de manière durable, avec une empreinte carbone minimale. Ici, nous parlons d’énergie éolienne, solaire, houlomotrice et d’autres sources d’énergie verte.

Avoir un tarif vert ne fait aucune différence pour l’électricité et le gaz qui entrent dans votre maison – vous n’avez besoin d’aucun équipement spécial. En fait, vous obtenez la même énergie que tout le monde. Mais vous savez que votre fournisseur d’énergie injectera de l’énergie verte dans le réseau national pour correspondre à ce que vous utilisez. Plus il y a de personnes sur les tarifs verts, plus le réseau devient vert.

Et vous n’avez pas à vous soucier du fait que l’énergie verte a un prix élevé. Il existe de nombreux tarifs verts compétitifs sur le marché qui en font une option réaliste pour la plupart des gens.

Comment choisir le bon tarif ?

Tout d’abord, regardez tous les différents types de tarifs disponibles. Chacun offre différentes options, alors choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins. Selon Citizens Advice, il est généralement préférable de choisir un tarif « fixe » ou « plafonné », à condition que cela ne vous dérange pas de signer un contrat pour une période définie, par exemple 12 mois. Le coût de l’énergie reste alors fixe pour la durée du contrat. CA ajoute que ces tarifs sont une bonne idée particulièrement pour les clients qui ont du mal à budgétiser.

Qu’est-ce qu’un tarif bicarburant ?

Un tarif mixte signifie qu’un ménage reçoit à la fois son gaz et son électricité du même fournisseur. Un arrangement avec un fournisseur au lieu de deux est plus simple pour le client en termes de paperasse. Cela peut aussi être moins cher. Mais ce n’est pas garanti, c’est pourquoi il vaut toujours la peine de vérifier les factures et d’envisager de changer de fournisseur.

Que sont les frais de sortie ?

Dans la plupart des cas, les clients qui décident de quitter un contrat de gaz ou d’électricité à durée déterminée avant la fin de leur contrat peuvent s’attendre à se voir imposer une petite pénalité pour avoir réduit prématurément l’accord. Les clients bénéficiant de tarifs variables standard ont tendance à payer plus cher leur gaz et leur électricité que ceux bénéficiant d’offres à durée déterminée, mais ne sont pas facturés de frais de sortie s’ils décident d’appeler l’heure et de passer de leur fournisseur actuel à un nouveau.

Qu’est-ce qu’une charge permanente ?

Une redevance permanente est une somme d’argent quotidienne fixe que le fournisseur facture au client, quelle que soit la quantité d’énergie qu’un ménage utilise réellement sur une période de 24 heures. Il s’ajoute aux factures et s’applique même lorsqu’un ménage est vide une grande partie de l’année (dans les maisons de vacances, par exemple). La redevance permanente couvre des éléments tels que le coût d’entretien des réseaux, le maintien des maisons connectées à un réseau et les relevés de compteurs. Les tarifs du gaz et de l’électricité entraînent des frais fixes distincts.

Qu’est-ce qu’un compteur à prépaiement ?

Ce sont des compteurs de gaz et d’électricité qui fonctionnent sur une base de paiement à l’utilisation. Ils comprennent les compteurs à clé, les compteurs à carte à puce et les compteurs à pièces (bien que ceux-ci soient de plus en plus rares). Les propriétaires les installent souvent pour les locataires dans les logements locatifs. Les compteurs à prépaiement peuvent aider un ménage à établir un budget pour sa consommation d’énergie, mais ils peuvent être peu pratiques à utiliser et ont tendance à être plus chers que les compteurs standard.

Un compteur intelligent va-t-il me faire économiser de l’argent ?

Les compteurs intelligents sont la dernière version des compteurs de gaz et d’électricité. Une partie de leur objectif est de réduire l’empreinte carbone du Royaume-Uni. Non seulement ils mesurent la consommation d’énergie, mais ils fournissent également au client des informations supplémentaires sur le gaz et l’électricité utilisés dans un ménage, comme son coût. En théorie, les compteurs intelligents peuvent aider un ménage à économiser de l’argent. Les coûts énergétiques sont affichés sur l’écran d’affichage du compteur et l’idée est qu’en voyant ces informations, les clients sont incités à réduire leur consommation globale.