Les meilleurs fournisseurs VoIP pour les entreprises : le guide de l’acheteur !

La VoIP d’affaires est la forme moderne de système téléphonique d’affaires qui utilise une connexion Internet au lieu d’une connexion fixe PSTN. En envoyant votre communication vidéo, vocale et de données via des services Internet connectés. Cela aidera également les entreprises à obtenir un système téléphonique VoIP de haute qualité pour quelques configurations héritées traditionnelles.

De plus, un système téléphonique professionnel est doté de fonctionnalités importantes pour le fonctionnement des petites et moyennes entreprises, telles que les appels de bureau à bureau, les standards automatisés, le routage des appels et la musique d’attente. Les systèmes téléphoniques VoIP professionnels intègrent également des solutions de communication unifiée pour offrir flexibilité et mobilité à toute entreprise.

Comment choisir le meilleur fournisseur VoIP professionnel ?

VoIP est une excellente plate-forme pour faciliter les affaires. Donc, si vous avez décidé de mettre à niveau les services VoIP mais que vous ne savez pas par où commencer, cet article vous aidera.

Voici la liste compilée des choses que vous devez considérer avant de choisir un système VoIP ;

1. Prix et forfaits :

Le prix est l’un des facteurs les plus importants à considérer lors du choix d’un fournisseur de services VoIP. Le prix varie en fonction des fonctionnalités et des besoins de votre entreprise. Ainsi, au lieu de penser uniquement au prix, concentrez-vous sur les fonctionnalités VoIP dont vous avez besoin.

2. Connaissez vos besoins en communication d’entreprise :

Vous devez également être informé de vos besoins de communication d’entreprise. Voici quelques questions auxquelles vous devez penser :

Le type de numéro de téléphone professionnel dont vous avez besoin ; est-ce un numéro gratuit, local ou autre.

Que votre entreprise passe des appels sortants ou entrantsAvez-vous besoin de fonctionnalités de routage d’appelsVoulez-vous amener votre entreprise à plusieurs endroitsAvez-vous des employés/clients distants Votre équipe est-elle collaborative3. Service client:

Comme pour tout autre fournisseur de services, le niveau de service que vous obtenez est important pour déterminer le fonctionnement de vos services. Certains fournisseurs VoIP offrent une assistance 24h/24 et 7j/7 avec des forfaits pour un nombre limité d’utilisateurs, tandis que d’autres proposent peu de services à des heures limitées. Si vous dirigez une entreprise mondiale, vous avez besoin d’un fournisseur de services qui peut garantir que vos requêtes seront résolues immédiatement.

4. Sécurité :

Pour un système basé sur le cloud, la sécurité est très importante car les pirates peuvent facilement extraire des informations importantes. C’est encore plus important pour les applications connectées à Internet comme la VoIP, car cela permet d’échanger toutes les informations importantes qui sont confidentielles dans l’entreprise. Recherchez le fournisseur de services qui propose un cryptage de bout en bout et pas seulement une authentification de base.

Voici la liste des meilleurs fournisseurs VoIP :

1. Télécloud :

Telecloud fournit un travail de haute technologie depuis n’importe où dans le monde des solutions pour les entreprises à la recherche de solutions réactives, exigeantes et en croissance. Leur plan personnalisé comprend les meilleures fonctionnalités et est intégré pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Avantages:Solutions VoIP hébergéesAssistance client 24 × 7Plans personnalisésFournit des fonctionnalités telles que les standards automatiques, la musique d’attente personnalisée, l’IA avancée, la file d’attente des appels, l’enregistrement des appels et offre également une personnalisation. pour contacter Telecloud pour les tarifs.

2. Anneau central :

RingCentral est un autre système téléphonique d’entreprise populaire qui est livré avec un téléphone riche en fonctionnalités pour les petites et les entreprises. Leurs forfaits téléphoniques sont exclusifs et regroupés avec toutes les fonctionnalités essentielles dont vous pourriez avoir besoin pour vous connecter avec vos clients.

Il s’agit d’une plate-forme intuitive qui vous offre la voix, les réunions vidéo, la messagerie d’équipe, les collaborations, etc. La plate-forme API permet l’intégration de la communication avec les applications commerciales les plus populaires. Il fournit également un numéro gratuit ou local pour intégrer votre téléphone à d’autres services tiers tels que Dropbox, Salesforce, G Suite, etc.

Avantages : Facile à configurer et à utiliser. Vous pouvez configurer le système téléphonique en quelques minutes. Avec une grande évolutivité, vous pouvez ajouter des fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe. Inconvénients :

3. Ooma :

Ooma est le meilleur système téléphonique VoIP pour les petites entreprises. avec un compte de bureau Ooma pour votre entreprise, vous pouvez rester connecté avec vos clients, où que vous soyez. Si vous voulez un numéro sans frais, vous devez l’acheter.

En dehors de cela, le système téléphonique VoIP d’entreprise est livré avec des plans tarifaires flexibles et raisonnables avec de nombreuses fonctionnalités. Certaines des fonctionnalités clés d’Ooma sont les applications mobiles et de bureau dédiées, le blocage des appels, les fonctionnalités multi-sonneries, l’enregistrement des appels, etc.

Avantages : Beaucoup de fonctionnalités Convertir les téléphones et les télécopieurs traditionnels en signaux numériques Inconvénients : Il a besoin d’Internet haut débit pour fonctionnerVous pourriez faire face à des retards en raison de la vitesse d’Internet

4. Nextiva :

Nextiva fournit des communications basées sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises et les entreprises de taille moyenne. Avec des offres à partir de 19,95 $ par mois, la société ne facture aucun frais d’installation avec autant de services différents. Son application de bureau prend en charge les appels vocaux et vidéo, la messagerie, les ventes, les e-mails, etc.

De plus, son objectif est de créer des téléphones VoIP pour qu’ils fonctionnent de manière transparente avec l’application de bureau et d’avoir une application mobile pour prendre en charge les travailleurs à distance.

Avantages : Intégration avec l’application mobileH.D. voixFonctionnalités de standard automatiqueConfiguration simpleEnregistrement des appelsInconvénients :Un peu cher par rapport aux autres fournisseurs VoIPPas de plan d’entreprise

5. 8×8 :

Si votre entreprise consiste uniquement à traiter les appels, 8 × 8 est le meilleur choix pour vous. Vous pouvez l’utiliser pour tout type d’entreprise pour créer des centres d’appels virtuels. Il est livré avec un large éventail de fonctionnalités allant de la suppression de sonnerie aux applications mobiles et de bureau, aux e-mails, à la messagerie d’équipe, au partage de fichiers, aux messages vocaux, à la numérotation de poste, à l’assistance-annuaire, etc. 8 × 8 offre également une intégration facile avec Zendesk, Netsuite, Outlook, Google Workspace, Slack, etc.

Avantages :Système de visioconférenceH.D. qualité vidéo et audio sans restriction de tempsIntégration des appels internationauxFax InternetMessagerie instantanéeGestion en ligneInconvénients :Parfait uniquement pour les grands centres d’appels ou les entreprises avec un volume élevé d’appels internationaux

6. Vonage :

Vonage est un puissant service de téléphonie d’entreprise et un fournisseur VoIP basés sur le cloud. Il collabore avec Amazon Chime pour fournir des services de premier ordre tels que la conférence Web, le partage d’écran, le partage de fichiers, le chat, etc. Il peut également s’intégrer à d’autres services et applications populaires basés sur le cloud tels que Salesforce, G Suite, Office 365 et contribuer à augmenter la productivité.

Avantages : Cela permet aux appels professionnels de fonctionner 24 heures sur 24. Offre de faibles taux d’appels internationaux.

7. Mitel :

Mitel est un choix incroyable pour de nombreuses entreprises. Il contient des fonctionnalités telles que des portails d’administration, des journaux d’appels, des réceptionnistes virtuels, etc. Ses forfaits offrent également des appels illimités vers les États-Unis et le Canada et offrent une intégration avec des fournisseurs tels que Microsoft Dynamics et ACT, permettant aux clients d’afficher l’historique des appels en un seul endroit.

MiVoice Business est une option incroyable pour les entreprises avec des équipes distantes ou plus de cinq utilisateurs. L’extension de fonction dynamique vous aidera à acheminer les appels avec les téléphones mobiles. Leur assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 vous aide en cas de problème.

Avantages : Conférences téléphoniques de groupe personnalisables Transcriptions de la messagerie vocale Intégration transparente avec les téléphones et les services d’hébergement Appels illimités au Canada et aux États-Unis Offres tarifaires et forfaits attractifs Inconvénients : Étant donné que Mitel ne révèle pas ses prix à l’avance, il est difficile de comparer les forfaits.

8. Appel Hippo :

CallHippo vous aide à passer des appels de haute qualité pour fidéliser vos clients et établir une relation solide. Il s’agit d’un système téléphonique convivial que vous pouvez utiliser pour fournir un support client, répondre aux questions de pré-vente, etc. En utilisant cela, vous pouvez obtenir un numéro de téléphone local et passer des appels vers plus de 190 pays.

Avantages : Interface simple et conviviale pour une gestion facile des appels Support client Inconvénients : Manque d’autres fonctionnalités importantes.

9. Sauterelle :

Grasshopper est un système téléphonique virtuel qui vous aide à transférer des appels vers tout autre numéro de téléphone ou appareil mobile. Grasshopper vous aide à améliorer vos communications professionnelles. Il vous permet de choisir parmi des numéros locaux, gratuits et gratuits comme numéro de téléphone professionnel et vous permet également de passer des appels rapides avec les clients.

Le téléphone propose des applications de bureau et mobiles, un transfert d’appel, une gestion des appels, un message d’accueil personnalisé, des SMS professionnels, etc. Voici quelques avantages et inconvénients de la sauterelle :

Avantages : Vous pouvez configurer le système VoIP Grasshopper Business pour votre entreprise.Renvoi d’appels vers n’importe où.Inconvénients :Vous devez utiliser le numéro de téléphone fixe ou mobile existant pour passer des appels sortants.Le prix commence à partir de 26 $/mois pour 1 numéro et trois extensions. .

Conclusion:

Fournisseurs VoIP tout ; Imaginez simplement le besoin de votre entreprise en matière de communication, comme un téléphone ou un système de collaboration, vous obtiendrez des services faciles et abordables. Connaissez les besoins de votre entreprise et choisissez la bonne solution commerciale pour votre entreprise.

Auteur : Amit Dua

Suivez @https://twitter.com/duamit

Amit est le co-fondateur de Signity Solutions – Une entreprise axée sur la technologie avec la vision de fournir des solutions / services de haute qualité, évolutifs et hautement fiables dans l’espace de l’activation numérique, couvrant les applications mobiles, la présence sur le Web et les médias sociaux ainsi que l’entreprise solutions de productivité/intégration. Un évangéliste de la technologie, il a un étrange… Voir le profil complet ›