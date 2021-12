Les meilleurs gadgets de 2021 – Audio : Réduction du bruit et au-delà

Bien qu’il existe de meilleures options disponibles sur le marché, il est difficile de nier l’existence du Nothing Ear 1 qui couvre à peu près les bases.

Par Anuj Bhatia, Shruti Dhapola et Nandagopal Rajan

Rien Oreille (1)

Bien qu’il existe de meilleures options disponibles sur le marché, il est difficile de nier l’existence du Nothing Ear 1 qui couvre à peu près les bases. Nothing, la startup très médiatisée du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, a fabriqué une paire d’écouteurs véritablement sans fil qui sont radicalement différents de la concurrence avec un langage de conception intelligent et semi-transparent. Les écouteurs sont extrêmement légers et confortables, sonnent bien et ont une bonne suppression active du bruit. Bien qu’ils n’aient pas le charme des AirPods Pro, ils s’en sortent bien dans les domaines les plus critiques qui comptent pour les consommateurs finaux. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix à moins de 10 000 roupies.

Sonos Beam Gen 2

Sonos semble avoir soudainement trouvé que l’Inde était un marché intéressant, en particulier pour sa croissance future. Et comme de plus en plus d’Indiens semblent inquiets à l’idée de regarder des films au cinéma, le Sonos Beam Gen 2 apportera littéralement l’expérience du grand écran à la maison pour accompagner leurs plus grands téléviseurs et projecteurs. Le Sonos Beam 2 se distingue par son profil sonore unique, net et précis, ainsi que par sa capacité à être fort en cas de besoin. Sonos utilise également le Wi-Fi pour diffuser de la musique afin que votre expérience ne soit pas interprétée si un appel arrive.

AIWA SB-X350J

L’AIWA SB-X350J n’est peut-être pas une grosse enceinte, mais cela ne l’empêche pas d’offrir le genre de musique que vous associeriez à de grandes enceintes réglées par des professionnels. Les meilleures enceintes acoustiques que nous ayons testées en 2021, la SB-X350J ne coûte pas une bombe. Les audiophiles ont enfin quelque chose à emporter dans leur sac à dos.

