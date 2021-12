Les meilleurs gadgets de 2021 – PC : Retour en actualité

L’iMac combine un écran de 24 pouces étonnamment bon avec des performances plus que performantes (tout cela grâce au processeur M1) et dispose d’une webcam 1080p qui le rend plus que pertinent en cette année de pandémie.

Par Anuj Bhatia, Shruti Dhapola et Nandagopal Rajan

iMac M1

Le nouvel Apple iMac est un ordinateur de bureau tout-en-un qui s’inspire de l’iMac original de la fin des années 90, mais reste l’appareil le plus avant-gardiste pour votre espace de travail. L’iMac combine un écran 24 pouces étonnamment bon avec des performances plus que performantes (tout cela grâce au processeur M1) et dispose d’une webcam 1080p qui le rend plus que pertinent en cette année de pandémie.

Apple MacBook Pro 16 pouces

Le MacBook Pro 16 pouces est l’ordinateur portable le plus puissant jamais créé par Apple. Si vous êtes prêt à payer le prix, vous ne serez pas déçu. Non seulement le MacBook 16 pouces est suffisamment puissant pour les tâches informatiques lourdes, mais il résout également tous les problèmes rencontrés par la communauté des créateurs avec le modèle de la génération précédente. Configurable avec le M1 Pro ou le M1 Max, le MacBook Pro 16 pouces devient une affiche du dernier silicium d’Apple. Le nouveau MacBook Pro promet de nombreux ports, un excellent clavier et un écran Liquid Retina XDR lumineux et coloré pouvant atteindre 1 000 nits lors de la lecture de contenu HDR.

Dell XPS 13

Le XPS 13 de Dell a toujours été classé parmi les ordinateurs portables haut de gamme. L’écran 16:10 sans cadre est magnifique, le design est de premier ordre, les performances sont inégalées et le clavier et la batterie sont ses points forts. Il peut tout faire, de la navigation Web au montage vidéo léger et tout le reste. Bien que le XPS 13 soit la référence dans le segment des ordinateurs portables Windows haut de gamme, sa sélection de ports est un peu décevante et la webcam 720p est bonne. Le 2021 XPS 13 est un signe que Dell fait les choses correctement.

HP Pavilion Aero 13

Le Pavilion Aero 13 est l’un des meilleurs ordinateurs portables Windows ultrafins et légers du marché, trouvant un équilibre parfait entre affaires et plaisir si vous travaillez toujours à distance. Bien que la gamme Pavilion soit largement limitée aux ordinateurs portables au bon rapport qualité-prix, l’Aero 13 bénéficie de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, notamment un châssis en magnésium-aluminium, une longue durée de vie de la batterie, les performances de l’AMD Ryzen 5 5600U sont impressionnantes et un écran lumineux et coloré. . On se demande comment HP a intégré autant de fonctionnalités dans un ordinateur portable qui ne pèse que 970 grammes. D’une certaine manière, HP a fait un rival du MacBook Air et il réussit dans une certaine mesure.

