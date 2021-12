Les meilleurs gadgets de 2021 – Tablettes : le pouvoir entre vos mains

Le nouveau Kindle Paperwhite est une amélioration par rapport à son prédécesseur, mais ce n’est pas une énorme mise à niveau et c’est bien.

Par Anuj Bhatia, Shruti Dhapola et Nandagopal Rajan

ipad mini

L’iPad mini est pour beaucoup le produit le plus distinct qu’Apple ait lancé depuis des années. Avec l’iPad mini, Apple a essayé de créer un nouvel appareil de style de vie qui est un croisement entre un iPhone et un iPad traditionnel. Même si l’iPad mini est un iPad dans l’âme, il se sent comme un produit totalement différent. Il est compact et petit mais ne remplace pas votre iPhone. L’iPad mini brille lorsqu’il s’agit de prendre des notes (grâce à la prise en charge d’Apple Pencil de deuxième génération), de jouer à des jeux ou en tant que liseuse, devenant ainsi un appareil compagnon qui reste toujours avec vous. L’iPad mini a l’air frais, mais continue d’avoir un attrait de niche.

Apple iPad (9e génération)

À maintes reprises, Apple prouve qu’il est difficile de battre l’iPad, quel que soit le modèle que vous choisissez. L’iPad d’entrée de gamme n’est pas le meilleur qu’Apple ait à offrir, mais il fait sensation pour les fonctionnalités qu’il propose, y compris une caméra frontale qui est en fait bonne et une capacité de stockage accrue. N’oubliez pas qu’il dispose d’un processeur A13 Bionic plus rapide, tandis que la caméra frontale de 12 mégapixels prend en charge le Center Stage qui vous maintient dynamiquement dans le cadre. Bien qu’il s’agisse encore d’une mise à niveau mineure, l’iPad de 9e génération promet beaucoup plus pour le prix. Les étudiants ou les utilisateurs occasionnels sont principalement des clients qui voudraient acheter la tablette économique d’Apple avec un écran de grande taille et juste la bonne puissance pour accomplir n’importe quelle tâche.

Amazon Kindle Paperwhite (2021)

Le nouveau Kindle Paperwhite est une amélioration par rapport à son prédécesseur, mais ce n’est pas une énorme mise à niveau et c’est bien. Il a des fonctionnalités améliorées qui peuvent sembler mineures pour certains, mais améliore le lecteur de livre électronique déjà excellent. Un écran plus grand de 6,8 pouces avec un système d’éclairage amélioré, une charge USB-C, une autonomie améliorée et une étanchéité totale sont les plus grands avantages du dernier Kindle Paperwhite.

