Les meilleurs gadgets de 2021 – Tout le reste

Par Anuj Bhatia, Shruti Dhapola et Nandagopal Rajan

Sony BRAVIA 55X90J

Sony s’est déplacé vers l’espace du luxe à travers les segments et dans l’espace de la télévision, il veut clairement combler l’écart de 70 mm créé dans nos vies par la pandémie. Le Bravia 55X90J possède l’un des meilleurs écrans du marché avec un logiciel qui sait comment les utilisateurs pensent et s’attendent à ce que leur contenu circule. Le téléviseur peut également aller jusqu’à 120 Hz en 4K pour ceux qui envisagent de le coupler avec une console de jeu.

Commutateur Nintendo (OLED)

La console phare de Nintendo a bénéficié d’une mise à niveau à mi-cycle cette année avec le nouveau modèle Switch OLED. C’est toujours la Switch que nous aimons tous, mais la nouvelle version propose un écran OLED de sept pouces en mode portable, ainsi que 64 Go de stockage, le double de la Nintendo Switch d’origine et une béquille améliorée. Le catalogue de jeux que la Switch s’améliore ne cesse de s’améliorer – et il n’y a pas de match avec les exclusivités Nintendo comme Breath of the Wild, Animal Crossing et Super Mario Odyssey. Le grand argument de vente de Switch continue d’être sa capacité à passer d’une console portable à une console de salon.

Caméra Web Dell 4K UltraSharp

La webcam 4K UltraSharp de Dell peut sembler exagérée pour les utilisateurs moyens, mais si vous êtes un streamer ou un créateur de contenu, cet appareil fait une énorme différence. Il est esthétiquement agréable avec son design d’inspiration rétro, ses options de montage astucieuses et son capuchon d’objectif magnétique pour plus d’intimité. La webcam est dotée d’un capteur d’image de 8,3 mégapixels et est capable de 4K jusqu’à 30 ips ou de 1080p jusqu’à 60 ips. L’inclusion du cadrage automatique AI est impressionnante et les performances de faible luminosité de la webcam sont louables. Bien que n’étant pas la première webcam 4K, la version de Dell est impressionnante. L’omission d’un micro n’a aucun sens mais il est difficile d’ignorer cette webcam 4K malgré son prix élevé. C’est un produit bien pensé qui reflète l’époque dans laquelle nous vivons.

