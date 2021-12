Les meilleurs gadgets de 2021

Par Anuj Bhatia, Shruti Dhapola et Nandagopal Rajan

C’était la deuxième année de la pandémie et la technologie a continué d’être le sauveur, aidant des millions de personnes à travers le monde à travailler à domicile et à rester en sécurité tout en restant divertis et connectés. Les entreprises ayant eu le temps d’apporter des fonctionnalités reflétant les besoins de la pandémie, au cours de la dernière année, de nombreux gadgets pratiques ont été annoncés. Certains sont même venus avec une touche humaine et se sont rabattus sur la simplicité comme offre de base, tandis que d’autres ont repoussé les limites de ce qui peut être fait. Voici notre liste des meilleurs gadgets de 2021, basée sur nos expériences pratiques.

Smartphones : puissance, intelligence et innovation iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 13 Pro Max est une masterclass sur la façon d’améliorer un produit qui est déjà si bon. Ce n’est pas radicalement différent de son prédécesseur, mais il fonctionne toujours, grâce à des fonctionnalités telles qu’un écran amélioré à taux de rafraîchissement élevé, plus de batterie et une configuration améliorée de l’appareil photo. La puce A15 Bionic alimentant l’iPhone 13 Pro Max en fait le smartphone le plus puissant du marché. Mais après avoir pratiquement tué l’appareil photo compact au fil des ans, avec l’iPhone 13 Pro Max, il semble qu’Apple envoie un avertissement aux fabricants de caméras vidéo haut de gamme. L’iPhone 13 Pro Max peut enregistrer une vidéo cinématographique, qui peut ensuite être modifiée sur le téléphone lui-même.

Samsung Galaxy Z Fold 3 et Flip 3

2021 sera l’année au cours de laquelle Samsung a perfectionné le facteur de forme pliable. Le Galaxy Z Fold 3 ne ressemble à aucun autre smartphone du marché, offrant aux utilisateurs un espace d’écran supplémentaire qui promet plus de productivité. Le Z Fold 3 a toujours été destiné à devenir la référence des smartphones pliables mais personne ne savait qu’il deviendrait aussi raffiné cette année. Cependant, la plus grande surprise a été le Galaxy Z Flip 3 destiné à ceux qui préféraient un téléphone qui rétrécissait lorsqu’il n’était pas utilisé. Mais ce qui a vraiment fonctionné en faveur du Flip 3, c’est son prix qui rend ce téléphone tourné vers l’avenir un peu plus accessible aux consommateurs.

Apple iPhone 13

L’iPhone 13 offre à la fois des performances et de la valeur, une combinaison rare et difficile à réaliser. Sur le papier, cela ressemble à une mise à niveau incrémentielle de l’iPhone 12 de l’année dernière, mais l’iPhone 13 est plus raffiné que n’importe quel smartphone haut de gamme typique. C’est un téléphone pratique avec de meilleurs appareils photo et des améliorations de la durée de vie de la batterie et sans les cloches et les sifflets de la série Pro, ce qui aurait entraîné un coût supplémentaire pour les personnes qui n’utiliseront jamais ces fonctionnalités.

Samsung Galaxy A52 5G

À une époque où les téléphones de milieu de gamme commençaient à paraître banals et prévisibles, le Galaxy A52 5G a ajouté une étincelle. Avec le Galaxy A52 5G, Samsung est venu avec un téléphone qui a essayé de créer un équilibre entre le prix, les fonctionnalités et le design. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un véritable produit phare, l’A52 offrait tout ce qu’un consommateur attend d’un excellent téléphone haut de gamme de milieu de gamme. Ses spécifications et ses caractéristiques semblent incroyables : un écran 120 Hz à rafraîchissement élevé, une configuration de caméra solide, une certification IP67 d’étanchéité à l’eau et à la poussière, un processeur performant et une bonne autonomie de la batterie. L’A52 a ramené le plaisir dans les téléphones de milieu de gamme.

Redmi Note 10 Pro Max

Chaque année, la série Redmi Note établit une nouvelle norme dans la gamme des moins de 20 000 roupies, et 2021 n’était pas différent. Avec le Redmi Note 10 Pro Max, la société a introduit un appareil photo 108MP et un appareil photo macro, qui ont tous deux exceptionnellement bien fonctionné compte tenu de la fourchette de prix dans laquelle ce téléphone fonctionne. Plus important encore, le Redmi Note 10 Pro Max a obtenu un AMOLED 120 Hz, ce qui lui confère un autre avantage sur la concurrence. Dans l’ensemble, il est resté le téléphone fiable à considérer dans le segment des moins de 20 000 roupies.

OnePlus Nord 2

OnePlus proposait de nombreuses offres cette année, mais aucune n’était aussi populaire que le Nord 2, la deuxième offre économique de la marque. Le Nord 2 était un téléphone pratique qui devrait attirer des clients plus récents et plus jeunes pour OnePlus, qui s’est davantage tourné vers le segment haut de gamme avec ses offres haut de gamme. Le Nord 2 était un bon successeur du segment, offrant tout ce à quoi on pouvait s’attendre à ce prix de milieu de segment.

