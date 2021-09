Les meilleurs gadgets essentiels pour une maison intelligente

Nous vivons dans une société où aujourd’hui tout doit être intelligent : le bracelet, la montre, le mobile… Et, à cela, la maison n’échappe pas, qui s’est remplie de nouveaux gadgets. Ainsi, le terme Maison intelligente il est devenu l’un des plus utilisés ces dernières années.

Donner à votre maison cette intelligence n’est pas aussi compliqué qu’on le pensait il y a quelques années. Et force est de constater que la technologie devient chaque jour plus accessible et plus simple, grâce au fait que les fabricants cherchent à y parvenir. Cependant, ils ont encore un long chemin à parcourir, car moderniser la maison n’est pas encore à la portée de tous les budgets. Nous vous laissons trois gadgets pour équiper votre maison d’intelligence.

Les gadgets indispensables pour votre maison

Amazon Eco Show 10

La première recommandation que nous faisons est Amazon Echo. C’est un système qui fonctionne comme un assistant personnel Et quel est son fonctionnement est très similaire à d’autres appareils De plus, ces autres signes d’identité doivent être mis en évidence :

Ce gadget est contrôlé par la voix et est capable de recevoir des commandes via un mot-clé.

Il est doté de la navigation Internet. De cette façon, il fournit des informations sur la météo à l’heure.

De plus, étant un produit de Amazon, Il a la particularité d’offrir la possibilité d’ajouter des produits à la liste d’achats qui se trouve sur cette page.

Son écran fournit toutes les informations dont vous avez besoin et vous pouvez le contrôler au toucher.

Ampoules Philips

Le deuxième gadget qui peut être utilisé pour faire de la maison une maison intelligente est un dispositif d’éclairage. Les Hollandais de Philips savent appliquer la technologie à leurs produits, c’est un système sans fil d’ampoules et de lumières qui se contrôlent depuis le mobile. Tout cela sans oublier cette autre série importante de caractéristiques qu’il possède :

Il a la capacité d’émettre une grande variété de tons de couleur.

N’oubliez pas non plus qu’il est capable d’interagir avec une multitude d’applications, exactement plus de deux cents, vous pouvez donc jouer avec l’éclairage et le connecter au réveil, aux réseaux sociaux…

Vous pouvez les programmer pour qu’ils s’allument et s’éteignent à des heures précises, ou automatiquement au crépuscule et à l’aube.

Serrure Goji

La troisième recommandation que nous devons donner pour atteindre l’objectif d’obtenir une maison intelligente est le gadget qui s’appelle Goji. C’est une serrure intelligente cela signifie que les clés ne doivent plus être utilisées, car les serrures peuvent être ouvertes facilement et directement à partir du smartphone lui-même. C’est sa propriété principale et sa marque de fabrique, mais nous ne pouvons pas en ignorer d’autres importantes comme celles-ci :

C’est une grande innovation en matière de domotique.

Il a la particularité d’être même capable d’accueillir le propriétaire. Un nouveau concept de serrure.

Procéder à informer le propriétaire concernant les visites qui ont eu lieu à la maison quand il était absent.

Et ce ne sont que trois des éléments avec lesquels vous pouvez commencer à construire votre maison intelligente. En fait, cela rend certaines tâches qui étaient auparavant considérées comme plus routinières beaucoup plus faciles. Les gadgets qui ils ne peuvent pas manquer dans votre maison sont ces 3.