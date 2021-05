Les meilleurs gadgets pour éviter les coups de chaleur

L’été frappant déjà à la porte de la maison, nous devons toujours garder à l’esprit comment nous protéger de la canicule. Mais comme la technologie est toujours à notre service, il y en a gadgets contre la chaleur cela peut certainement vous aider à éviter les effets redoutés des températures élevées. Ce sont les plus demandés et les plus utiles.

Les gadgets les plus utiles pour se réchauffer

Éventail de cou et ventilateur à main

Qui a chaud, c’est parce qu’ils le veulent. Ce fan est sur Amazon, et son prix n’atteint pas 20 €. Il dispose d’une batterie rechargeable qui vous procurera autant de fraîcheur que possible, et que vous pourrez utiliser à la fois assis devant votre ordinateur et quand tu sors pour faire de l’exercice, parce que vous pouvez l’accrocher autour de votre cou.

Glacière gonflable Mega Chill

Vos après-midis à la piscine ne seront plus les mêmes, car ce frigo flottant est une vraie merveille. Maintenant tu peux tout oublier garder les boissons froides et ne pas avoir à sortir de l’eau quand on veut avoir quelque chose de frais Ce pack est sur Amazon et son prix n’atteint pas 14 €. Qui était l’inventeur de cette merveille?

Air personnel et portable TedGem

Pour seulement 36 € sur Amazon vous trouvez un climatiseur refroidi par eau qui peut vous apaiser lors de ces nuits extrêmement chaudes. Il a l’avantage d’être très silencieux, sa consommation est minime et il peut vous aider lorsqu’il s’agit de vous endormir. De plus, lorsqu’il fonctionne avec de l’eau, il agit comme un humidificateur. Être à la bonne température ne doit pas du tout coûter cher.

Machine à crème glacée avec minuterie

L’été est synonyme de glaces, mais pour économiser de l’argent et pouvoir les faire avec les saveurs que vous aimez le plus, vous avez ce réfrigérateur pratique. Avec un prix autour de 40 € Et disponible sur Amazon, c’est un excellent outil pour donner aux enfants tout ce qu’ils veulent, une glace à la fois. Parce que prendre ce bonbon est un bon moyen de rester cool. Sa capacité est d’un litre et demi, et vous n’avez pas besoin de connaissances avancées en cuisine ou en pâtisserie pour pouvoir la mettre en œuvre, car elle apporte également un livre de recettes.

Ces idées ne manqueront pas de vous aider à passer un été plus agréable, comme vous l’avez peut-être vu, ce sont des articles à très bas prix et extrêmement pratiques. Les gadgets pour se réchauffer qui frappent déjà à votre porte.