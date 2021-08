les meilleurs gagnants et perdants d’aujourd’hui

Vendredi, la pression de vente sur le marché mondial de la cryptographie a été stoppée alors que diverses devises ont commencé à compenser leurs pertes par rapport à la veille.

Les avancées du marché Bitcoin étaient visibles alors que la plus grande crypto-monnaie a bondi de 1,72% à 46 146,24 $ au moment de la rédaction. Ethereum (ETH) est également favorisé par les taureaux, gagnant 3,04 % à 3 237,66 $, selon CoinMarketCap.

Au milieu de la flambée des prix plus large, voici les principaux gagnants et perdants d’aujourd’hui, le 13 août.

Les meilleurs gagnants

Le graphique (TRB) est en tête de la flambée des altcoins aujourd’hui après que les acheteurs de la pièce ont éjecté le prix à 0,9413 $, contre un gain de 18,30 %. À ce rythme, The Graph est en passe de dépasser le niveau de résistance de 1 $ et de baisser vers son plus haut de 90 jours de 1,42 $. Le cas d’utilisation Graph permet une plus grande acceptation. Il joue un rôle de protocole d’indexation pour interroger des données pour des réseaux tels que Ethereum et IPFS, et prend en charge de nombreuses applications dans DeFi et l’écosystème Web3 en général.

Pendant ce temps, Cardano (ADA) a également modifié son prix pour atteindre les gains de prix les plus élevés de tous les temps, dépassant le niveau psychologique de 2 $ pour la première fois en 3 mois. Avec divers réseaux de test déployés, la pièce a bénéficié d’un sentiment accru des acheteurs alors que l’écosystème plus large de la monnaie numérique se prépare à l’arrivée de la mise à jour Alonzo qui facilitera l’émergence de contrats intelligents et de DApps sur le marché. Le jeton a été étiqueté comme sous-évalué. Cependant, nous pouvons commencer à voir la vraie valeur de la pièce prendre vie avec la nouvelle mise à jour.

Top perdants

La plupart des jetons réduisent leurs pertes. Cependant, le jeton mème Shiba Inu (SHIB) est le plus grand perdant parmi les altcoins en tête de liste. après avoir encré un glissement de prix de 0,50% à 0,00000795 $. IoTex (IOTX) était en baisse de 3,36% à 0,1102 $ au cours de l’intraday.

La dynamique du marché peut entraîner une telle volatilité des achats qu’elle poussera ces pièces hors des zones rouges. Le marché mondial de la cryptographie est actuellement en passe de réenregistrer une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars pour couvrir le week-end.

Source de l’image : Shutterstock