Les meilleurs GIFs pour féliciter le réveillon et Noël sur WhatsApp | Vie

Le moment est venu de féliciter tous vos proches et vous ne pouvez pas toujours être à leurs côtés, nous vous laissons donc quelques GIFs pour qu’ils sachent que vous pensez à eux en ce moment.

Ce soir, c’est la veille de Noël et demain Noël et vous voulez sûrement féliciter de nombreuses personnes pour les vacances. Bien sûr WhatsApp sera votre meilleur allié si vous voulez être original et amusant.

C’est super mais entre le festin, les boissons et le service en famille, on risque de ne pas être très inspiré. Ne vous inquiétez pas parce que nous allons vous aider avec de jolis GIF (et d’autres amusants)qui apportera un sourire à vos amis et votre famille.

Bien sûr, si les GIF sont trop modernes pour vous, il existe d’autres options. Peut-être que vous êtes plus que des mèmes qui feront rire tout le monde. Peut-être que vous êtes plus profond et que vous voulez envoyer une phrase avec du sens. Quoi qu’il en soit, nous avons n’importe quelle option pour vous et maintenant nous allons voir quelques GIF.

Nous commençons avec un GIF classique. Le typique avec peu de mouvement et adapté à tout le monde. Un bon moyen de féliciter ceux qui ne sont pas amis des émotions fortes.

Nous complétons notre collection de :

Si vous voulez féliciter les grands-parents de la commune avec un GIF, ce serait le bon. Les GIF sont des images animées et il y en a pour tous les goûts.

L’année 2019 faisant partie du passé, il est temps de faire un pronostic sur les innovations technologiques qui seront tendance en 2020 et traceront le cap dans l’immédiat.

Un arbre de Noël en rappel, rien de plus surprenant et amusant à envoyer à des amis. Un GIF simple et amusant qui nous rappelle que ces fêtes sont folles.

Bien sûr, toujours contrôlant, ce n’est pas un plan pour aller trop loin.

Pour les amateurs de stop motion, un GIF qui nous rappelle l’illusion des petits pour trouver des cadeaux sous le sapin.

Ce serait un moyen parfait de rappeler à tous ceux qui apprécient le plus les vacances.

Gagnez un bon cadeau jusqu’à 10 000 euros en effectuant des achats sur Amazon. Abonnez-vous à Amazon Prime si vous n’êtes pas encore client, passez une commande de plus de 30 euros avant le 15 décembre et préparez-vous à gagner de nombreux lots.

Ici nous avons un GIF un peu plus psychédélique. Les formes de Noël se présentent d’une manière très plastique qui en étonnera plus d’un si nous vous l’envoyons lorsque vous aurez bu quelques verres.

Après avoir vu ce GIF, nous pouvons dire à notre ami que s’il a vu des formes étranges, il en a trop pris.

Oui, nous savons. Ce GIF est le GIF typique que votre tante de la ville vous envoie. C’est simple, beau et a un message d’affection sincère.

Ce n’est peut-être pas le plus ému, mais de nombreux membres de la famille l’apprécient sûrement.

Noël est célébré dans de nombreux pays du monde, mais il existe des traditions de Noël qui ne se produisent que dans des régions spécifiques. Ce sont les plus curieux et les plus insolites.

En décembre, j’ai déjà vu les deux premières parties de Solo en Casa et si vous avez un ami qui a fait la même chose, il adorera sûrement recevoir une félicitation de Kevin McCallister lui-même.

Peut-être y a-t-il un mot un peu grossier mais c’est Noël et tout est pardonné.

En attente d’une nouvelle Filomena ? Si vous avez un ami qui va faire un bon voyage en voiture et qui pourrait être pris dans une tempête, il adorera voir ce chien dans le même état.

Un GIF pour les amoureux des animaux et des gens de bonne humeur.

La DGT a partagé une série de conseils qui aident les conducteurs à apprendre à conduire avec plus de prudence et à éviter les accidents les plus courants.

Maintenant un GIF plus badass et pour les méchants. Si vous avez un membre de la famille ou un ami qui aime le charbon et le chemin du mal, ce Père Noël lui offrant ses cadeaux bien mérités, il l’adorera.

L’animation n’est pas la meilleure, mais c’est le feeling qui compte.

Avez-vous un neveu qui aime Fortnite ? C’est le GIF parfait pour lui. La célèbre danse du jeu vidéo dansée par un dessin animé Père Noël, a tout pour bien faire les choses.

Si votre neveu ne vous répond pas plus tard, c’est qu’il a cet âge compliqué, ne vous inquiétez pas.

C’est presque là le 25 décembre. Alors que vous mettez la touche finale à votre sapin de Noël, nous vous proposons une sélection de certains des plus grands mythes qui circulent autour de la saison de Noël à cette époque.

Une vieille dame chantant des chants de Noël et nous félicitant pour Noël. Nous ne pouvons pas penser à quelque chose de plus tendre, beau et digne de ces dates.

Si tu veux que ta grand-mère soit reflétéeEnvoyez-lui ce GIF pour qu’elle puisse voir combien vous pensez d’elle.

Une chanson du coeur, un beau vœu et félicitations à toute la famille. Le plus significatif que nous ayons laissé pour la fin.

Vous pouvez l’utiliser comme joker, car nous doutons qu’il y ait quelqu’un qui n’aime pas ce GIF.

Le Kempinski Hotel Bahia, près de Marbella, possède le sapin de Noël le plus cher du monde. Il est évalué à 15 millions de dollars pour sa décoration de bijoux de luxe.

Il existe beaucoup plus de GIF, mais nous pensons que ce sont les meilleurs car chacun plaira à un certain type de personne. La famille et les amis apprécieront de voir votre message pendant qu’ils célèbrent Noël à la maison.

Nous ne pouvons que Je vous souhaite un joyeux Noël et un réveillon plein de sourires. Voyons si vous vous êtes bien comporté et si vous trouvez quelque chose sous le sapin.