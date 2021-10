Les meilleurs groupes de sport Apple Watch de Nike, Nomad et plus

Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’Apple Watch est très populaire pour son mélange de style et de fonctionnalités. Il offre un excellent suivi de la condition physique, quel que soit votre entraînement préféré. Cependant, le plus grand défi est de trouver un bracelet de montre fiable qui peut supporter votre sueur et vos efforts. Le partenariat de Nike avec Apple a produit d’excellents résultats, mais il y en a tellement plus parmi lesquels choisir. Voici les meilleurs groupes de sport Apple Watch que vous pouvez acheter.

Voir également: Guide d’achat Apple Watch | Meilleurs bracelets Apple Watch

Meilleurs bracelets de sport Apple Watch :

Toutes ces bandes sont conçues pour résister à tout ce que vous pouvez leur lancer. Cependant, il est également important de considérer les matériaux. Nous avons ignoré les options en métal et en cuir et avons plutôt sélectionné un solide mélange de bandes de nylon et de silicone. Vous ne trouverez pas non plus la boucle solo d’Apple ici, car nous nous concentrons sur des options réglables qui peuvent s’adapter à à peu près n’importe quel entraînement. Allons-y.

Boucle Sport Apple

Il est difficile de regarder au-delà des offres d’Apple en matière de bracelets de montre. Après tout, l’entreprise a eu plus qu’assez de temps pour concevoir une série de partenaires parfaits. Le Sport Loop est l’une de ces options en nylon, et il est disponible dans une gamme impressionnante de couleurs. Vous pouvez choisir parmi des noms amusants comme Plum et Kumquat, et chaque groupe offre un boîtier flexible à crochets et boucles.

Apple a adopté une finition en nylon à double tissage pour sa boucle sport, qui ajoute un amorti doux sans emprisonner l’humidité. Vous voudrez vérifier que vous attrapez le bon bracelet pour votre montre, car la boucle sport est comprise entre 40 et 45 mm.

Si vous voulez un peu plus du Swoosh sur votre Sport Loop, vous pouvez également consulter l’édition spéciale Nike.

Boîtier et bande de catalyseur

Notre prochain choix, le Catalyst Sport Band, combine les meilleures caractéristiques d’un boîtier avec la flexibilité d’un bracelet de montre en silicone. Au lieu de vous fier aux connecteurs intégrés de votre Apple Watch, vous pouvez attacher n’importe quel nombre de bracelets de montre traditionnels au boîtier étanche lui-même. Le boîtier de Catalyst est étanche IP68 et la certification MIL-STD 810G signifie que vous pouvez laisser tomber votre montre jusqu’à deux mètres sans souci.

L’étui Catalyst n’est pas le plus coloré – il n’est disponible qu’en noir – mais vous pouvez également vous procurer l’un des bracelets de sport de la marque pour ajouter une touche de couleur. Ces bandes de silicone s’insèrent dans les connecteurs à broches et vous pouvez choisir parmi quelques couleurs plus vives comme le rouge ou le vert armée.

Bracelet Sport Nike

Le Sport Band classique est peut-être le groupe de sport Apple Watch le plus reconnaissable sur le marché, mais cette version a une touche Nike. Alors que l’option d’origine est une bande solide de fluoroélastomère, la version de Nike présente un motif de petits trous qui s’étendent sur toute la longueur de la bande. Ces trous permettent à votre poignet de mieux respirer pendant vos entraînements les plus intenses, et ils réduisent de quelques grammes le poids total.

Le bracelet Apple Watch Sport de Nike est disponible dans 15 couleurs impressionnantes et dans suffisamment de tailles pour s’adapter à tous les modèles les plus populaires. Cependant, si vous possédez déjà une Apple Watch édition Nike, il y a de fortes chances qu’elle soit livrée avec l’un de ces bracelets sport.

Nylon actif UAG

Urban Armor Gear, ou UAG, fait d’excellents étuis pour bon nombre des meilleurs téléphones d’aujourd’hui. Il s’avère que UAG connaît également une chose ou deux sur les bracelets de montre. Le nylon actif est une option durable avec une boucle en acier inoxydable pour empêcher la fermeture auto-agrippante de se défaire. Le bracelet UAG est fabriqué à partir d’un matériau en nylon haute résistance qui ne devrait pas s’effilocher ou se déchirer lors de vos aventures en plein air les plus intenses.

Voir également: Les meilleures coques de téléphone UAG

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer le bracelet en nylon actif d’UAG dans une variété de teintes allant du noir à l’orange, ainsi que des finitions en édition spéciale gris foncé ou bleu et rose des années 80.

Douze Sud ActionSleeve 2

Selon votre entraînement, vous ne voudrez peut-être pas avoir une montre attachée à votre poignet. Sinon, l’ActionSleeve 2 de Twelve South pourrait être un ajustement parfait. Insérez simplement votre Apple Watch dans l’étui flexible, puis attachez l’ActionSleeve 2 à votre biceps. La conception élastique est livrée avec des cadres de 40 mm ou 44 mm, et elle s’ajuste pour des bras jusqu’à 15 pouces de diamètre.

Si vous transpirez suffisamment, l’ActionSleeve 2 est lavable à la main et la boucle hypoallergénique doit être confortable sur les peaux sensibles. L’ActionSleeve utilise le crochet et la boucle pour rester en place, comme beaucoup de nos choix, et vous êtes actuellement limité à un coloris gris.

Scout UAG

Si vous avez déjà envisagé un étui UAG pour votre téléphone, vous reconnaîtrez peut-être la ligne Scout comme la plus légère de la gamme. Maintenant, l’étui a fait son chemin vers l’Apple Watch, avec une finition en silicone colorée. Le groupe simple est disponible dans une variété de nuances d’inspiration tactique, notamment Billie, Eggplant, Mallard et Olive.

UAG a ajouté une texture nervurée à la bande intérieure, ce qui devrait la maintenir verrouillée en place pour vos entraînements les plus difficiles. Il utilise également une bande en acier inoxydable pour rester verrouillé pendant que vous êtes sur votre prochaine aventure. La fermeture repliée garantit que vous n’aurez pas non plus à vous soucier de l’accrochage du groupe.

Spigen Rugged Armor Pro

La Spigen Rugged Armor est l’une des coques de téléphone les plus résistantes du marché. C’est aussi l’un des groupes de sport Apple Watch les plus résistants. Spigen a réduit les composants clés de son boîtier robuste en un bracelet de montre et un boîtier combinés qui s’adaptent à tous les modèles sur l’Apple Watch 4. Il contient des lunettes surélevées pour protéger l’écran, tandis que le dos exposé signifie que vous ne perdez aucune fonctionnalité .

Voir également: Les meilleurs étuis Spigen

Spigen a adopté une construction en TPU noir mat qui ressemble à une montre G-Shock. Il arbore une fermeture à boucle traditionnelle et les détails en fibre de carbone offrent un joli contraste avec les finitions noir, charbon ou vert militaire.

Groupe de sport nomade

Le dernier groupe de sport Apple Watch de notre liste vient de Nomad. Il associe une construction en fluoroélastomère à une fermeture à épingle et à rabat qui verrouille l’extrémité arrière fermement à votre poignet. Les canaux de ventilation de Nomad ajoutent une touche de style au bracelet de montre, mais ils servent également à quelque chose. Les canaux longs et peu profonds permettent à votre poignet de respirer, tandis que le matériau FKM est facile à nettoyer lorsque vous transpirez.

Le bracelet sport de Nomad est disponible dans des teintes classiques comme le noir ou le gris lunaire, ou vous pouvez opter pour une finition plus excitante comme Dune ou Marine Blue.