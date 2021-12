Les meilleurs haut-parleurs PC – GameSpot

La plupart d’entre nous utilisent probablement un casque pour jouer à des jeux PC – c’est ce que font les professionnels de l’esport et les streamers Twitch, après tout – mais un ensemble de haut-parleurs PC peut améliorer votre expérience de jeu autant, sinon plus, qu’un casque.

Les haut-parleurs pour PC ont parcouru un long chemin au cours des dernières années, et vous pouvez obtenir une excellente configuration audio pour votre PC sans dépenser des centaines de dollars (bien que ce soit toujours une option si vous voulez le meilleur). Mieux encore, il existe des tonnes d’excellentes options qui peuvent facilement s’adapter à votre bureau ou à votre espace de jeu. En fait, de nombreux haut-parleurs de PC prennent même en charge le son surround 5.1 ou 7.1 et n’occupent que quelques centimètres sur votre bureau.

Pour tous ceux qui souhaitent améliorer la qualité audio de leur PC, voici notre liste des meilleurs haut-parleurs PC disponibles actuellement. Vous trouverez des options abordables, des modèles avec et sans caisson de basses, et même des choix haut de gamme avec des fonctionnalités telles que l’audio haute résolution. La plupart de nos choix se concentrent sur les jeux sur PC, mais tous ces haut-parleurs sont parfaits pour l’audio non lié aux jeux et fonctionneront même à la rigueur pour les jeux sur console.

200 $



Pour être le « meilleur », un ensemble de haut-parleurs de jeu pour PC doit tout avoir : un son exceptionnel, une connectivité flexible et des fonctionnalités supplémentaires telles que l’éclairage RVB dynamique, sans être trop coûteux. Le G560 de Logitech répond à tous ces critères.

Le Logitech G560 à 200 $ comprend deux haut-parleurs satellites de taille modeste et un subwoofer orienté vers le bas. Les haut-parleurs présentent une réponse en fréquence de 40 Hz à 18 kHz et une prise en charge du son surround 7.1 DTS:X (Windows uniquement). Vous pouvez également connecter jusqu’à quatre appareils externes, tels que des consoles de jeu, des smartphones ou des appareils de diffusion en continu, au G560 via une connexion AUX 3,5 mm, USB ou Bluetooth sans fil, et échanger à chaud entre eux avec la fonction Easy-Swap de Logitech.

Le G560 ferait cette liste uniquement sur la base de la qualité sonore, mais l’éclairage RVB inclus à l’arrière des haut-parleurs les rend parfaits pour la foule des joueurs sur PC. Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs modes d’éclairage matériels ou logiciels. Les modes matériels répondent aux signaux audio Bluetooth ou AUX provenant de votre PC (ou d’autres appareils connectés) et vous pouvez choisir entre une couleur statique, un cycle de couleurs ou un mode arc-en-ciel qui change dynamiquement avec la musique ou le gameplay. Le mode logiciel vous permet de contrôler l’éclairage avec divers paramètres dans l’application PC de Logitech, tels que la sélection d’une partie de l’écran pour laquelle les LED réagissent.

500 $



Les haut-parleurs pour PC d’AudioEngine sont considérés comme parmi les meilleurs du marché, mais l’A5 Plus Wireless est notre choix pour la meilleure expérience d’écoute sans fil.

En tant que l’une des options AudioEngine haut de gamme, les A5 Plus Wireless sont suffisamment puissants pour remplir votre bureau à domicile ou votre salle de jeux PC avec un son puissant grâce aux amplis de 150 W intégrés dans chaque haut-parleur. Et comme ils sont sans fil, vous pouvez les placer là où cela convient le mieux à vous et à votre pièce, qu’il s’agisse de votre bureau, centre de divertissement, étagère ou même montés sur des supports d’enceintes. Les haut-parleurs sonneront bien de presque n’importe où, cependant; l’A5 Plus Wireless prend également en charge APTX-HD, qui permet une lecture audio 24 bits de haute qualité via des connexions Bluetooth et étend la plage de connectivité globale.

Bien sûr, vous pouvez également connecter l’A5 Plus Wireless à votre ordinateur avec un câble à la place, mais il serait peut-être préférable de vous faire économiser de l’argent avec le modèle filaire à 400 $ à la place si vous ne prévoyez pas d’utiliser le mode Bluetooth.

48 $



Les Creative Pebble Plus 2.1 sont la meilleure option de haut-parleurs PC abordable. L’ensemble comprend deux haut-parleurs arrondis mesurant à peine 4,5 pouces de haut, chacun avec un seul haut-parleur large bande de 2 pouces, plus un caisson de basses externe de 8 pouces de haut (il existe des versions Pebble encore moins chères qui abandonnent le caisson de basses si vous voulez un plus compact mettre en place). La configuration complète semble excellente malgré la petite taille et la faible puissance de sortie du haut-parleur, et quelques haut-parleurs inférieurs à 50 $ sonnent aussi clair que le Creative Pebble Plus 2.1.

Cela dit, vous devrez toujours faire face aux inconvénients courants des configurations audio dans cette gamme de prix, en particulier le volume maximum inférieur par rapport aux haut-parleurs plus gros et plus puissants. Cependant, le Pebble Plus 2.1 dispose d’un amplificateur de gain intégré qui augmente la puissance de sortie pour un son plus fort sans affecter la qualité du son. La fonctionnalité devrait fonctionner sur les ordinateurs de bureau modernes prêts à l’emploi, mais toute personne utilisant des machines plus anciennes ou des ordinateurs portables de faible puissance peut utiliser la fonctionnalité en branchant le câble d’alimentation USB sur un adaptateur de prise murale 5V 2A (vendu séparément).

170 $



Le Nommo Chroma ne surclassera pas bon nombre de ses pairs à prix similaire dans le département audio, mais lorsque vous prenez en compte (ou éliminez, pour ainsi dire) l’absence d’un subwoofer, leurs capacités deviennent plus impressionnantes.

Chaque haut-parleur dispose d’un seul haut-parleur large bande orienté vers l’avant, d’un port de basses orienté vers l’arrière qui peut diffuser de la musique forte et du son de jeu avec des basses décentes, et le contrôle de gain automatique intégré minimise la distorsion. Ils sont également assez petits pour s’asseoir sur votre bureau sans prendre beaucoup de place.

Comme de nombreux autres accessoires Razer, le Nommo Chroma est également doté de LED dynamiques à changement de couleur. Chaque enceinte est montée sur un petit support avec son propre anneau lumineux à LED RVB dédié. Les anneaux sont contrôlés avec l’application Chroma de Razer pour Windows, et vous pouvez synchroniser les haut-parleurs avec d’autres accessoires RVB compatibles. Cependant, il existe également un modèle sans RBG qui réduit le prix à 130 $ si l’éclairage coloré n’est pas votre style.

149 $



Si tout ce dont vous avez besoin est un ensemble d’enceintes fiables sans LED pulsées ni caissons de basses externes, le Bose Companion 2 Series III fera bien le travail. Bien sûr, le volume de sortie de ces haut-parleurs est modeste par rapport aux modèles plus grands, il n’y a pas de caisson de basses pour les grosses basses et pas de prise en charge du son surround, mais les Companion 2 Series III sont censés être de simples haut-parleurs.

Les haut-parleurs eux-mêmes ont l’air sans prétention, avec une esthétique élégante qui frise l’utilitaire (dans le bon sens). Ils mesurent 7,5 pouces de haut avec du plastique noir mat et un design incliné, et le seul contrôle est un seul bouton de volume sur le haut-parleur droit. Il y a aussi une prise de sortie casque, mais c’est la seule connexion externe que vous trouverez ici. Alors que certains utilisateurs peuvent vouloir quelque chose de plus flashy, ces haut-parleurs ne se démarquent pas et peuvent facilement s’intégrer dans n’importe quelle configuration, et ils géreront très bien tout, des réunions de travail à domicile et des vidéos YouTube aux jeux et à la musique, et ils sonnent des ligues mieux que les haut-parleurs à des prix inférieurs.