Les meilleurs héros à choisir contre Phantom Lancer

Phantom Lancer peut être l’un des héros les plus ennuyeux de Dota 2 à moins que vous ne sachiez comment vous en occuper.

Il n’y a que quelques héros dans Dota 2 qui sont aussi ennuyeux que Phantom Lancer (PL). Même s’il n’est pas le méta-porteur en ce moment, PL est toujours l’une des options incontournables pour les pubs. De plus, c’est un héros que les joueurs professionnels choisissent dans des situations difficiles. En conséquence, les gens doivent savoir comment y faire face.

Chaque carry dans Dota 2 a ses forces et ses faiblesses, et celui-ci ne fait pas exception. PL est connu pour être l’un des meilleurs, sinon le meilleur monstre de fin de partie. Il inflige beaucoup de dégâts tout au long du jeu, mais ses illusions le rendent vraiment dangereux. Une fois qu’il obtient certains de ses objets de base, tels que Eye of Skadi ou HoT, il devient trop tanky pour tuer. En conséquence, la plupart des équipes qui doivent l’affronter essaient de terminer le jeu le plus rapidement possible ou de choisir des héros qui fonctionnent bien contre lui.

PL est une excellente option dans de nombreux scénarios, mais il existe plusieurs héros de Dota 2 qui peuvent faire de sa vie un enfer. Cela étant dit, voici quelques-uns des meilleurs compteurs que vous pouvez choisir lorsque vous devez affronter PL dans un match.

Tremblement de terre

S’il y a un héros capable de faire de la vie de Phantom Lancer un enfer, c’est bien Earthshaker. Bien qu’il soit généralement joué comme support, ES est l’une des options qui rend la vie de PL difficile. Fssure et Enchanted Totem ne sont pas mauvais, mais ce qui fait de ce héros un cauchemar, c’est son ultime.

Echo Slam et Aftershock peuvent être dévastateurs pour chaque combat d’équipe, en particulier lorsqu’il y a un groupe de héros. L’ultime d’ES fait plus de dégâts plus il touche d’unités, ce qui le rend très efficace contre les héros avec des illusions. Comme il s’agit de l’arme principale de Phantom Lancer, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ES est génial.

S’il est vrai que son ultime n’est pas si efficace contre un PL à six emplacements, il suffit toujours à tuer ses illusions. Inutile de dire que cela donnera aux coéquipiers d’Earthshaker suffisamment de temps pour terminer le vrai PL.

Commandant de la Légion

Un autre héros souvent choisi contre Phantom Lancer est Legion Commander (LC). C’est une héroïne connue pour sa capacité à garder ses ennemis au même endroit. Grâce à Duel, LC est une excellente option contre les héros insaisissables. Une fois que LC utilise son ultime, ses coéquipiers peuvent aider à tuer la cible en un rien de temps.

Même si Duel est fort contre PL, ce qui rend ce héros si dangereux est la première capacité appelée Overwhelming Odds. Semblable à l’ultime d’Ember Spirit, il inflige beaucoup de dégâts de zone et confère à Legion une vitesse de déplacement. La capacité fait beaucoup de dégâts si elle touche plusieurs unités (y compris des illusions), ce qui signifie qu’elle est généralement suffisante pour tuer les illusions de PL en quelques secondes.

Esprit de braise

Ember Spirit (ES) est l’un des rares carrys à pouvoir vaincre Phantom Lancer en fin de partie. Bien que certaines personnes préfèrent aller au milieu, Ember est également un puissant monstre à clic droit qui peut facilement trancher ses ennemis, en particulier PL.

De nos jours, la plupart des joueurs d’Ember préfèrent obtenir des objets de contrôle du tempo et participer à des ganks. Le héros peut bien faire contre PL dans ce scénario, mais il est certainement le plus fort s’il opte pour un Battlerfury et un Daedalus. Grâce à Sleight of Fist, Ember peut facilement déchirer les illusions, surtout si elles sont regroupées. De plus, il peut toujours s’échapper lorsque PL le prend au dépourvu, ce qui est un énorme plus.

L’inconvénient de choisir Ember Spirit est que le héros a besoin de beaucoup de fermes jusqu’à ce qu’il atteigne l’état où il peut traiter avec PL. En d’autres termes, cela se produit généralement en fin de partie, où tout est possible.

Roi des sables

Beaucoup de gens oublient souvent Sand King (SK) en ce qui concerne les compteurs de PL. Cependant, c’est en fait l’un des meilleurs héros que vous puissiez obtenir contre le transport embêtant. Fondamentalement, tous les sorts de SK infligent des dégâts de zone, ce qui signifie qu’il est génial pour nettoyer les illusions. Cela est particulièrement vrai pour son ultime et Caustic Finale. Ces deux capacités à elles seules peuvent tuer toutes les illusions de PL et infliger au moins 1,5k de dégâts si elles sont utilisées correctement. N’oublions pas non plus l’étourdissement de SK et la tempête de sable, qui sont également des outils de dégâts fiables.

Semblable à ES, Sand King est vraiment bon contre PL jusqu’à ce que le carry achète quelques articles. Une fois que cela se produira, SK ne sera pas aussi efficace, ce que les joueurs doivent garder à l’esprit.

Scie à bois

Timbersaw est un autre héros qui se débrouille exceptionnellement bien contre Phantom Lancer. C’est un compteur bien connu même dans les pubs, c’est pourquoi beaucoup de gens le choisissent lorsqu’ils ont affronté PL. Bien que le portage d’agilité ait le dessus dans le jeu ultra-tardif, Timbersaw peut facilement le déchirer jusqu’à ce que PL devienne six fentes. Ce n’est probablement pas une surprise car tous les sorts de Timber font des dégâts purs. De plus, ils sont tous AoE, ce qui rend ce héros encore meilleur.

Contrairement aux autres lanceurs de sorts de cette liste, tels que SK et ES, Timbersaw peut facilement tanker les dégâts de PL à toutes les étapes du jeu. En fait, ce héros l’aide à obtenir de nombreuses piles d’armures réactives, ce qui le rend presque immortel dès le début.

Leshrac

Outre Ember Spirit, l’un des rares mid laners qui réussit généralement bien contre PL est Leshrac. C’était l’un des héros les plus puissants de Dota 2 il y a plusieurs années en raison de ses sorts surpuissants. Si Leshrac parvient à infliger un étourdissement, il peut facilement infliger plus de 2 000 dégâts en quelques secondes. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le héros se spécialise dans les dégâts AoE, ce qui le rend encore plus dangereux contre PL et d’autres héros liés à l’illusion, tels que Naga Siren.