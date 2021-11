Les meilleurs héros Blink Dagger en ce moment

Une liste des héros qui fonctionnent le mieux avec Blink Dagger.

Il existe de nombreux objets emblématiques dans Dota 2, et Blink Dagger en fait certainement partie. C’est l’un des objets les plus populaires du jeu que les gens utilisent tout le temps. Bien que cela puisse fonctionner pour presque tous les héros (selon la situation), il existe des cas où il est indispensable d’avoir un Blink Dagger.

Étant donné que l’article est à la mode dans les jeux de pub, nous avons décidé de partager une liste de héros qui ont habituellement acheté cet article en 2021. Gardez à l’esprit que les héros que vous trouverez ci-dessous sont susceptibles de changer à l’avenir, en fonction du patch.

Pudge

Le premier héros à ce sujet est probablement le plus populaire de Dota 2, ce qui explique pourquoi vous pouvez le trouver dans presque tous les jeux. Pudge est incroyable à jouer car il est l’un des rares héros du jeu à avoir un tir d’habileté. Il est généralement joué comme support itinérant, mais vous pouvez trouver des gens qui choisissent Pudge et vont au milieu. C’était extrêmement populaire dans DotA, mais le héros n’est pas si bon dans la voie médiane dans Dota 2.

Même s’il existe de nombreux objets différents que vous pouvez obtenir pour ce héros, Blink Dagger est certainement l’un d’entre eux. Ceux qui ont plus d’expérience se souviennent probablement que Pudge était l’un des héros qui ne pouvaient pas porter cet objet il y a de nombreuses années. Cependant, Ice Frog a finalement décidé d’autoriser les joueurs à acheter un Blink Dagger, et il est automatiquement devenu l’un des objets les plus populaires pour Pudge.

Lion

Le second qui est un acheteur notoire de Blink Dagger est Lion. Le puissant support est devenu l’un des héros les plus populaires de Dota 2 pour 2021 car même les équipes professionnelles ont profité de ses offres. En parlant du diable, Lion propose un étourdissement et un sortilège, ce qui fait de lui l’un des meilleurs neutralisateurs du jeu.

Malgré ses compétences incroyables, les faire atterrir est plus facile à dire qu’à faire car le héros est lent. De plus, il doit être à courte portée, ce qui signifie qu’il risque d’être tué instantanément par les héros principaux ennemis. C’est pourquoi presque tous ceux qui choisissent Lion décident d’acheter un Blink Dagger. Cet objet donne au héros la mobilité dont il a besoin pour réussir.

Commandant de la Légion

LC est un héros populaire dans les PUB et les jeux professionnels, du moins pour certaines équipes. C’est une offlaner populaire qui peut être jouée dans une variété de positions, y compris la voie médiane. Outre le fait que le héros est connu pour faire beaucoup de dégâts contre plusieurs unités, il est également célèbre pour son ultime mortel. Le duel joue un rôle crucial dans chaque combat d’équipe et peut facilement décider de l’issue de celui-ci. Cependant, le seul moyen pour LC d’utiliser la capacité est d’être à portée du héros ennemi. Pour ce faire, elle a besoin d’un Blink Dagger.

Malgré le fait que certaines personnes préfèrent obtenir une Shadow Blade, cet objet n’est pas aussi efficace que Blink Dager. S’il est vrai qu’il fournit des dégâts supplémentaires, une vitesse d’attaque et la capacité de devenir invisible, ces derniers peuvent facilement être contrés. C’est pourquoi la plupart des gens préfèrent acheter un Blink Dagger.

Magnus

Magnus est l’un des nombreux initiateurs de Dota 2 qui a besoin d’un Blink Dagger afin d’utiliser tout son potentiel. C’est un héros souvent choisi parmi les pros en raison de ses incroyables compétences. Empower donne aux autres héros principaux la possibilité de cultiver beaucoup plus rapidement. D’un autre côté, RP est l’un des meilleurs étourdissements du jeu. Outre sa portée, il regroupe les unités ennemies, permettant aux héros de les fendre en quelques secondes. Cependant, la seule façon de décrocher un bon RP est d’être proche des héros ennemis. C’est pourquoi vous avez besoin d’un Blink Dagger.

Semblable à LC, certains joueurs de Magnus préfèrent obtenir une Shadow Blade, mais cela ne fonctionne pas dans les jeux pro.

Rubick

Rubick n’est peut-être pas le héros de soutien « le plus chaud » en 2021, mais il fait certainement partie des héros les plus réussis qui achètent Blink Dagger. Puisqu’il s’agit du support qui peut à lui seul renverser un combat d’équipe, il doit pouvoir lancer les gros sorts qu’il vole. Habituellement, la seule façon de le faire est d’avoir un Blink Dagger.

Outre Spell Steal, Rubick doit être mobile pour désactiver les unités ennemies. N’oubliez pas qu’il a le pouvoir de ganker presque n’importe quel héros sur la carte, tant qu’il a la portée nécessaire. Habituellement, la seule façon de le faire est d’acheter un Blink.

Hache

Il est pratiquement impossible d’écrire un article sur Blink Dagger sans mentionner Axe. C’est probablement le héros qui mise le plus sur cet objet pour être efficace. Choisir une hache et ne pas obtenir de poignard clignotant rend le héros beaucoup moins dangereux; et même inutile dans certains scénarios. C’est l’une des raisons pour lesquelles Axe a même un objet cosmétique qui ressemble à un Blink Dagger.

Bien que ce soit l’un des héros qui sera toujours populaire dans les pubs, Axe n’est pas si courant dans les jeux professionnels. Cependant, une fois que 2022 arrive et que nous obtenons une nouvelle mise à jour, le héros pourrait redevenir un choix viable.

Démon de l’ombre

Shadow Fiend est l’un des mid laners qui est connu pour être parmi les héros les plus aimés du jeu. Même s’il n’est pas toujours parmi les meilleurs, ses dégâts sont incomparables, surtout en milieu de partie. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que SF est l’un des rares héros de Dota 2 capable d’infliger de nombreux dégâts physiques et magiques.

En parlant de dommages physiques, c’est généralement l’option de prédilection pour la plupart des joueurs de SF. Cependant, les personnes qui achètent un Blink Dagger pour ce héros optent pour la deuxième version qui se concentre sur les dégâts magiques. Grâce à Artour « Arteezy » Babaev et à quelques autres joueurs professionnels de Dota 2, de nombreux joueurs de SF ont commencé à acheter un Blink Dagger et des Euls pour décrocher leurs ultimes. Même si cela peut ne pas sembler très bon sur le papier, cela permet à SF de tuer en solo la plupart des héros.